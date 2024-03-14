Відомі українські блогерки пояснили, чому мовчать про війну

Блогерки Єва Мішалова та Естер Рогова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova/

Популярні українські блогерки із Дніпра Єва (Єва Мішалова) та Есті (Естер Рогова) не згадують у своєму блозі про війну, не публікують благодійні збори та не висвітлюють злочини росіян. Дівчата виправдовуються тим, що на їхню сторінку шанувальники приходять за позитивом і бояться, що їх можуть заблокувати у соцмережах.

Про це вони розповіли в інтерв'ю Еві Коршик на YouTube.

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Рідне місто сестер-двійнят та блогерок Єви та Есті росіяни активно атакують ракетами та дронами, однак дівчата не висвітлюють у своєму блозі їхні злочини.

Дівчата виправдовуються тим, що вони не розбираються у військових питаннях.

У популярній соцмережі TikTok за блогерками слідкує більше 135 тисяч користувачів, а їхні публікації набирають мільйонні перегляди.

Інфлюенсери вважають, що люди приходять до них на сторінку за позитивними емоціями і не хочуть начебто псувати їм настрій. Зірки TikTokу впевнені, що про війну і так багато говорять у медіа, а тому їм не має сенсу освітлювати цю тему у себе в блозі.

"По-перше, у мене не воєнний блог, я в цьому не експерт. Є багато телеграм-каналів, є багато новин, де люди можуть це читати. Коли вони приходять на мою сторінку, я хочу, щоб у мене вони відпочивали, щоб у мене вони набирали позитив. І також про це говорять просто всі, і я це дуже часто помічаю", — пояснює Естер Рогова.

Есті зізналася, що єдиним джерелом доходів для неї є блог. Вона боїться, що її сторінку заблокують через пости про злочини росіян, та їй не буде чим годувати свою дитину.

"Мій блог – це мій прямий заробіток. Я з цього живу, я і мій син, ми з цього живемо. Якщо я буду викладати про війну, і про це кажуть всі блогери, є дуже велика вірогідність, що мене, не дай Боже, я прикушу язик, заблочать і все", — додала вона.

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