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Відомі українські блогерки пояснили, чому мовчать про війну

14 березня 2024 10:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Відомі українські блогерки пояснили, чому мовчать про війну
Блогерки Єва Мішалова та Естер Рогова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярні українські блогерки із Дніпра Єва (Єва Мішалова) та Есті (Естер Рогова) не згадують у своєму блозі про війну, не публікують благодійні збори та не висвітлюють злочини росіян. Дівчата виправдовуються тим, що на їхню сторінку шанувальники приходять за позитивом і бояться, що їх можуть заблокувати у соцмережах.

Про це вони розповіли в інтерв'ю Еві Коршик на YouTube.

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Рідне місто сестер-двійнят та блогерок Єви та Есті росіяни активно атакують ракетами та дронами, однак дівчата не висвітлюють у своєму блозі їхні злочини.

Дівчата виправдовуються тим, що вони не розбираються у військових питаннях.

У популярній соцмережі TikTok за блогерками слідкує більше 135 тисяч користувачів, а їхні публікації набирають мільйонні перегляди. 

Інфлюенсери вважають, що люди приходять до них на сторінку за позитивними емоціями і не хочуть начебто псувати їм настрій. Зірки TikTokу впевнені, що про війну і так багато говорять у медіа, а тому їм не має сенсу освітлювати цю тему у себе в блозі.

"По-перше, у мене не воєнний блог, я в цьому не експерт. Є багато телеграм-каналів, є багато новин, де люди можуть це читати. Коли вони приходять на мою сторінку, я хочу, щоб у мене вони відпочивали, щоб у мене вони набирали позитив. І також про це говорять просто всі, і я це дуже часто помічаю", — пояснює Естер Рогова.

Есті зізналася, що єдиним джерелом доходів для неї є блог. Вона боїться, що її сторінку заблокують через пости про злочини росіян, та їй не буде чим годувати свою дитину.

"Мій блог – це мій прямий заробіток. Я з цього живу, я і мій син, ми з цього живемо. Якщо я буду викладати про війну, і про це кажуть всі блогери, є дуже велика вірогідність, що мене, не дай Боже, я прикушу язик, заблочать і все", — додала вона. 

Нагадаємо, раніше ведучий Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за український паспорт. Також телеведуча Надія Матвєєва пригадала, як їй жилося в Москві.

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