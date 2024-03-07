Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство
Ведучий Олексій Суханов поділився подробицями отримання українського паспорту. За словами Олексія, йому пропонували заплатити чималу суму за нове громадянство.
Суханов про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю YouTube проекту "RAMINA".
Суханов відмовився давати хабар
Ведучий говорить, що 2014-го року, коли він лише приїхав до України, він мав можливість отримати український паспорт, давши хабар. Ведучий від цієї пропозиції відмовився:
"Єдине мені натякнули на хабар у 10 тисяч за часів Петра Порошенка. Не буду показувати пальцем, але за його часів була така такса. Я відмовився. Тому що в 2014 році я їхав в країну, яка має змінюватися, перезавантажуватися, по-справжньому ставати європейською. Позиція не продається. Це дивно, стати на бік країни, а потім купувати паспорт. Це маячня для мене. Я відмовився, звісно", — розповів Суханов.
Та згодом, ведучий все ж отримав омріяний український паспорт:
"Потім Зеленський надав громадянство, за що я вдячний, це честь для мене, я жодної хвилини не пошкодував, і пишаюся тим, що я громадянин України. Українське громадянство — це велика честь, це почесно, і в голові іноземців це має закарбуватися. Ця країна гідна найкращого", — сказав ведучий.
Олексій Суханов народився в Росії. 2011 року він почав працювати ведучим на українському телеканалі. Після початку війни ведучий перестав спілкуватися з родичами з РФ.
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