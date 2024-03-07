Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство arrow

Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

7 березня 2024 07:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство
Ведучий Олексій Суханов. Фото: скрін з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведучий Олексій Суханов поділився подробицями отримання українського паспорту. За словами Олексія, йому пропонували заплатити чималу суму за нове громадянство.

Суханов про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю YouTube проекту "RAMINA".

Читайте також:

 

Суханов відмовився давати хабар

Ведучий говорить, що 2014-го року, коли він лише приїхав до України, він мав можливість отримати український паспорт, давши хабар. Ведучий від цієї пропозиції відмовився:

"Єдине мені натякнули на хабар у 10 тисяч за часів Петра Порошенка. Не буду показувати пальцем, але за його часів була така такса. Я відмовився. Тому що в 2014 році я їхав в країну, яка має змінюватися, перезавантажуватися, по-справжньому ставати європейською. Позиція не продається. Це дивно, стати на бік країни, а потім купувати паспорт. Це маячня для мене. Я відмовився, звісно", — розповів Суханов.

Та згодом, ведучий все ж отримав омріяний український паспорт:

"Потім Зеленський надав громадянство, за що я вдячний, це честь для мене, я жодної хвилини не пошкодував, і пишаюся тим, що я громадянин України. Українське громадянство — це велика честь, це почесно, і в голові іноземців це має закарбуватися. Ця країна гідна найкращого", — сказав ведучий.

Олексій Суханов народився в Росії. 2011 року він почав працювати ведучим на українському телеканалі. Після початку війни ведучий перестав спілкуватися з родичами з РФ.

Нагадаємо, блогерка Раміна показала святкування свого дня народження.

Олексій Суханов
українські зірки
зірки
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського