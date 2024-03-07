Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

Ведучий Олексій Суханов. Фото: скрін з відео

Ведучий Олексій Суханов поділився подробицями отримання українського паспорту. За словами Олексія, йому пропонували заплатити чималу суму за нове громадянство.

Суханов про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю YouTube проекту "RAMINA".

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Суханов відмовився давати хабар

Ведучий говорить, що 2014-го року, коли він лише приїхав до України, він мав можливість отримати український паспорт, давши хабар. Ведучий від цієї пропозиції відмовився:

"Єдине мені натякнули на хабар у 10 тисяч за часів Петра Порошенка. Не буду показувати пальцем, але за його часів була така такса. Я відмовився. Тому що в 2014 році я їхав в країну, яка має змінюватися, перезавантажуватися, по-справжньому ставати європейською. Позиція не продається. Це дивно, стати на бік країни, а потім купувати паспорт. Це маячня для мене. Я відмовився, звісно", — розповів Суханов.

Та згодом, ведучий все ж отримав омріяний український паспорт:

"Потім Зеленський надав громадянство, за що я вдячний, це честь для мене, я жодної хвилини не пошкодував, і пишаюся тим, що я громадянин України. Українське громадянство — це велика честь, це почесно, і в голові іноземців це має закарбуватися. Ця країна гідна найкращого", — сказав ведучий.

Олексій Суханов народився в Росії. 2011 року він почав працювати ведучим на українському телеканалі. Після початку війни ведучий перестав спілкуватися з родичами з РФ.

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