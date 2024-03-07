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Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

7 марта 2024 07:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Алексей Суханов признался, сколько денег от него требовали за украинское гражданство
Ведущий Алексей Суханов. Фото: скрин с видео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведущий Алексей Суханов поделился подробностями получения украинского паспорта. По словам Алексея, ему предлагали заплатить немалую сумму за новое гражданство.

Суханов об этом рассказал в эксклюзивном интервью YouTube проекта "RAMINA".

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Суханов отказался давать взятку

Ведущий говорит, что в 2014 году, когда он только приехал в Украину, он имел возможность получить украинский паспорт, дав взятку. Ведущий от этого предложения отказался:

"Единственное мне намекнули на взятку в 10 тысяч при Петре Порошенко. Не буду показывать пальцем, но при его временах была такая такса. Я отказался. Потому что в 2014 году я ехал в страну, которая должна меняться, перезагружаться, по-настоящему становиться европейской. Позиция не продается. Это странно, стать на сторону страны, а потом покупать паспорт. Это бред для меня. Я отказался, конечно", — рассказал Суханов.

Но впоследствии ведущий все же получил желаемый украинский паспорт:

"Потом Зеленский предоставил гражданство, за что я благодарен, это честь для меня, я ни минуты не пожалел, и горжусь тем, что я гражданин Украины. Украинское гражданство — это большая честь, это почетно, и в голове иностранцев это должно запечатлеться. Эта страна достойна лучшего", — сказал ведущий.

Алексей Суханов родился в России. В 2011 он начал работать ведущим на украинском телеканале. После начала войны ведущий перестал общаться с родственниками из РФ.

Напомним, блогер Рамина показала празднование своего дня рождения.

Алексей Суханов
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