Алексей Суханов признался, сколько денег от него требовали за украинское гражданство

Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство
Ведущий Алексей Суханов поделился подробностями получения украинского паспорта. По словам Алексея, ему предлагали заплатить немалую сумму за новое гражданство.
Суханов об этом рассказал в эксклюзивном интервью YouTube проекта "RAMINA".
Суханов отказался давать взятку
Ведущий говорит, что в 2014 году, когда он только приехал в Украину, он имел возможность получить украинский паспорт, дав взятку. Ведущий от этого предложения отказался:
"Единственное мне намекнули на взятку в 10 тысяч при Петре Порошенко. Не буду показывать пальцем, но при его временах была такая такса. Я отказался. Потому что в 2014 году я ехал в страну, которая должна меняться, перезагружаться, по-настоящему становиться европейской. Позиция не продается. Это странно, стать на сторону страны, а потом покупать паспорт. Это бред для меня. Я отказался, конечно", — рассказал Суханов.
Но впоследствии ведущий все же получил желаемый украинский паспорт:
"Потом Зеленский предоставил гражданство, за что я благодарен, это честь для меня, я ни минуты не пожалел, и горжусь тем, что я гражданин Украины. Украинское гражданство — это большая честь, это почетно, и в голове иностранцев это должно запечатлеться. Эта страна достойна лучшего", — сказал ведущий.
Алексей Суханов родился в России. В 2011 он начал работать ведущим на украинском телеканале. После начала войны ведущий перестал общаться с родственниками из РФ.
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