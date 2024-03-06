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Суханов зізнався, що сказав родичам-росіянам після повномасштабного вторгнення

6 березня 2024 13:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Суханов зізнався, що сказав родичам-росіянам після повномасштабного вторгнення
Ведучий Олексій Суханов. Фото: скрін з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведучий Олексій Суханов вже багато років мешкає в Україні. За словами Олексія, він майже не спілкується з батьками, які живуть у РФ.

Сухавно про це розповів і ексклюзивному інтерв’ю YouTube проекту "RAMINA".

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Мама не привітала Суханова з ювілеєм

Під час розмови ведучий розказав, що 4 січня відсвяткував своє 50-річчя. Олексій каже, що рідні з країни-агресорки не привітали його з ювілеєм.

"Ні мама, ні мої родичі, які знаходяться в країні агресорці, не привітали мене з днем народження", — говорить ведучий.

 

За словами Олекся, після того, як мама йому зателефонувала 24 лютого і сказала: "Ну давай вже повертайся, досить гратися у бозна що", він їй категорично відповів.

"Я їй сказав, що вона так нічого і не зрозуміла, що мій дім тут, в Україні. В коментарях мені всюди пишуть: "мама це святе, не можна зраджувати сім’ю" і т.д, я хочу відповісти кожному: я глибоко поважаю вашу думку, і не спростовую тезу про те, що сім’я і родина має для людини велике значення. Але ніколи не оцінюйте людину, якщо не побували у її шкірі. Бувають різні ситуації і вони бувають настільки складні, що не мають однакових відповідей. Я не вважаю за потрібне для себе залишатися з родиною, яка не поділяє простої тези, про те, що не можна вбивати інших", — каже Олексій Суханов.

Телеведучий каже, що майже 100% свого заробітку віддає на благодійність.

"Я вважаю, що всі, хто зараз боронить Україну, мають отримувати 100% соціальний пакет зараз і після закінчення війни. Держава повинна забезпечувати військових до останнього їхнього подиху. Це велика трагедія, коли знищується український код під бомбардуванням. Я чесно працюю і майже всю зарплатню віддаю на благодійність, в мене немає заощаджень, адже ці гроші зараз потрібні більше іншим", — каже Олексій.

Нагадаємо, українська блогерка Раміна показала, як відсвяткувала свій день народження. А Суханов порівняв Росію з п'яницею.

росіяни
Олексій Суханов
українські зірки

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