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Суханов признался, что сказал родственникам-россиянам после полномасштабного вторжения

6 марта 2024 13:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Суханов признался, что сказал родственникам-россиянам после полномасштабного вторжения
Ведущий Алексей Суханов. Фото: скрин с видео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведущий Алексей Суханов уже много лет живет в Украине. По словам Алексея, он почти не общается с родителями, живущими в РФ.

Сухавно об этом рассказал и эксклюзивному интервью YouTube проекту "RAMINA".

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Мама не поздравила Суханова с юбилеем

В ходе разговора ведущий рассказал, что 4 января отпраздновал свое 50-летие. Алексей говорит, что родные из страны-агрессора не поздравили его с юбилеем.

"Ни мама, ни мои родственники, находящиеся в стране агрессоре, не поздравили меня с днем рождения", — говорит ведущий.

 

По словам Алексея, после того, как мама ему позвонила 24 февраля и сказала: "Ну давай уж возвращайся, достаточно играть в бог весть что", он ей категорически ответил.

"Я ей сказал, что она так ничего и не поняла, что мой дом здесь, в Украине. В комментариях мне повсюду пишут: "мама это святое, нельзя изменять семье" и т.д, я хочу ответить каждому: я глубоко уважаю ваше мнение, и не опровергаю тезис о том, что семья имеет для человека большое значение, но никогда не оценивайте человека, если не побывали в его коже, бывают разные ситуации и бывают настолько сложные, что не имеют одинаковых ответов. Я не считаю нужным для себя оставаться с семьей, которая не разделяет простой тезис, о том, что нельзя убивать других", — говорит Алексей Суханов.

Телеведущий говорит, что почти 100% своего заработка отдает на благотворительность.

"Я считаю, что все, кто сейчас защищает Украину, должны получать 100% социальный пакет сейчас и после окончания войны. Государство должно обеспечивать военных до последнего их вздохая. Это большая трагедия, когда уничтожается украинский код под бомбами. Я честно работаю и почти всю зарплату отдаю на благотворительность, у меня нет сбережений, ведь эти деньги сейчас нужны больше другим", — говорит Алексей.

Напомним, украинская блогер Рамина показала, как отпраздновала свой день рождения. А Суханов сравнил Россию с пьяницей.

россияне
Алексей Суханов
украинские звезды

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