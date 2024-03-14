Известные украинские блогеры объяснили, почему молчат о войне

Блогеры Ева Мишалова и Эстер Рогова. Фото: instagram.com/yeva_mishalova/

Популярные украинские блогеры из Днепра Ева (Ева Мишалова) и Эсти (Эстер Рогова) не упоминают в своем блоге о войне, не публикуют благотворительное сборы и не освещают преступления россиян. Девушки оправдываются тем, что на их страницу поклонники приходят за позитивом и боятся, что их могут заблокировать в соцсетях.

Об этом они рассказали в интервью Эви Коршик на YouTube.

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Родной город сестер-близнецов и блогеров Евы и Эсти россияне активно атакуют ракетами и дронами, однако девушки не освещают в своем блоге их преступления.

Девушки оправдываются тем, что они не разбираются в военных вопросах.

В популярной соцсети TikTok за блогерами следят более 135 тысяч пользователей, а их публикации набирают миллионные просмотры.

Инфлюенсеры считают, что люди приходят к ним на страницу за положительными эмоциями и не хотят якобы портить им настроение. Звезды TikTok уверены, что о войне и так много говорят в медиа, а потому освещать эту тему у себя в блоге для них не имеет смысла.

"Во-первых, у меня не военный блог, я в этом не эксперт. Есть много телеграм-каналов, есть много новостей, где люди могут это читать. Когда они приходят на мою страницу, я хочу, чтобы у меня они отдыхали, чтобы у меня они набирали позитив. И тоже об этом говорят просто все, и я это очень часто замечаю", — объясняет Эстер Рогова.

Эсти призналась, что единственным источником доходов для нее является блог. Она боится, что ее страницу заблокируют из-за постов о преступлениях россиян и ей нечем будет кормить своего ребенка.

"Мой блог – это мой прямой заработок. Я с этого живу, я и мой сын, мы с этого живем. Если я буду упоминать о войне, и об этом говорят все блоггеры, есть очень большая вероятность, что меня, не дай Бог, я прикушу язык, заблокируют и все", — добавила она.

Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинский паспорт. Также телеведущая Надежда Матвеева вспомнила, как ей жилось в Москве.