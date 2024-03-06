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Зовсім інша — блогерка Аліна Шаманська показала себе в юності

6 березня 2024 16:53
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогерка Аліна Шаманська показала себе до пластики — фото
Українська блогерка Аліна Шаманська у своєму подкасті "Розлючена". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська блогерка і ведуча подкасту "Розлючена" Аліна Шаманська показала, як вона змінилася за декілька років. Так, колишня дружина актора Руслана Ханумака продемонструвала, якою вона була до того, як зробила пластичну операцію.

Відповідною публікацією Аліна Шаманська поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Аліна Шаманська до пластичної операції

На сторінці української блогерки з’явилися фотографії, які вона зробила у різний вік. На першому фото Аліна Шаманська показала себе у 19 років, а на другому — в 35. До того ж варто звернути увагу на зовнішність блогерки, адже вона досить сильно змінилася за ці роки.

Алина Шаманская
Відома блогерка Аліна Шаманська на фотосесії. Фото: Instagram Аліни Шаманської

Люди вважають, що у юності Аліна мала більш молодший вигляд, ніж зараз. Проте сама українська блогерка зізнавалася, що в той момент вона відчувала себе справжньою королевою. 

Якщо порівняти ці дві фотографії, можна побачити, що на першому фото інші вилиці, губи, брови тощо. Ймовірно, причиною таких змін у зовнішності стала операція з ринопластики.

Stories зі сторінки Аліни Шаманської
Блогерка Аліна Шаманська у 19 і 35 років. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Аліна Шаманська — що про неї відомо

Аліна Шаманська — це українська блогерка, яка має понад один мільйон підписників у соцмережі Instagram і веде власний подкаст у YouTube. Що стосується особистого життя, то Аліна у 2017 році вийшла заміж за актора Руслана Ханумака, від якого народила сина Артура.

Алина Шаманская с Русланом Ханумаком и их сыном Артуром
Аліна Шаманська з Русланом Ханумаком і їхнім сином Артуром. Фото: Instagram Аліни Шаманської

Проте у 2023 році вони розлучилися через те, що Різдво Руслан провів з іншою жінкою, хоча він стверджував, що на той момент вони з Аліною вже рік не жили разом. Втім, сьогодні Аліна Шаманська є дуже успішною блогеркою і активно бере інтерв’ю у різних відомих зірок українського шоу-бізнесу.  

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Аліна Шаманська звинуватила співачку Анну Трінчер у плагіаті. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Анна Трінчер зізналася, що сплагіатила подкаст Аліни Шаманської. 

Також ми повідомляли про те, що українська блогерка Саша Бо вперше розповіла про свій викидень.

блогери
шоу-бізнес
українські зірки
Аліна Шаманська

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