Блогер Алина Шаманская показала себя до пластики — фото

Украинский блогер Алина Шаманская в своем подкасте "Розлючена". Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский блогер и ведущая подкаста "Розлючена" Алина Шаманская показала, как она изменилась за несколько лет. Так, бывшая жена актера Руслана Ханумака продемонстрировала, какой она была до того, как сделала пластическую операцию.

Соответствующей публикацией Алина Шаманская поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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На странице украинского блогера появились фотографии, которые она сделала в разном возрасте. На первом фото Алина Шаманская показала себя в 19 лет, а на втором — в 35. К тому же стоит обратить внимание на внешность блогера, ведь она достаточно сильно изменилась за эти годы.

Известный блогер Алина Шаманская на фотосессии. Фото: Instagram Алины Шаманской

Люди считают, что в юности Алина выглядела моложе, чем сейчас. Однако сама украинский блогер признавалась, что в тот момент она чувствовала себя настоящей королевой.

Если сравнить эти две фотографии, можно увидеть, что на первом фото другие скулы, губы, брови и т.д. Вероятно, причиной таких изменений во внешности стала операция по ринопластике.

Блогер Алина Шаманская в 19 и 35 лет. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Алина Шаманская — что о ней известно

Алина Шаманская — это украинский блогер, которая имеет более одного миллиона подписчиков в соцсети Instagram и ведет собственный подкаст в YouTube. Что касается личной жизни, то Алина в 2017 году вышла замуж за актера Руслана Ханумака, от которого родила сына Артура.

Алина Шаманская с Русланом Ханумаком и их сыном Артуром. Фото: Instagram Алины Шаманской

Однако, в 2023 году они развелись из-за того, что Рождество Руслан провел с другой женщиной, хотя он утверждал, что на тот момент они с Алиной уже год не жили вместе. Впрочем, сегодня Алина Шаманская является очень успешным блогером и активно берет интервью у разных известных звезд украинского шоу-бизнеса.

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