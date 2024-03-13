Ведуча з СТБ Надія Матвєєва згадала своє життя в Росії

Українська телеведуча Надія Матвєєва у своєму зверненні. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча, редакторка і журналістка Надія Матвєєва дала відверте інтерв’ю. Зокрема, ведуча каналу "СТБ" згадала, як колись жила в столиці Росії, місті Москва, і згадала один випадок, який став для неї не дуже приємним.

Інтерв’ю Надія Матвєєва дала Obozrevatel.

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Як Надія Матвєєва жила в Москві

Відома українська ведуча розповіла, як вона мріяла вчитися в Києві, але через катастрофу на ЧАЕС їй довелося поїхати до Москви. Проте, коли вона вийшла заміж, вона повернулася до України.

"Я закінчила школу в 1986 році. Планувала вчитися в Києві, навіть приїздила сюди, приходила до університету Шевченка, закохалася в його червоні стіни. Але сталася катастрофа на ЧАЕС, і було ухвалено рішення, що поїду до Москви. Склала перший екзамен на "відмінно", і оскільки закінчила школу з золотою медаллю, мене зразу зарахували. В інституті я вийшла заміж, і ми повернулися до України", — зазначила Надія Матвєєва.

Ведуча Надія Матвєєва в юні роки. Фото: Viva

Ведуча згадує, що у той момент її ідентифікували як українську студентку, адже тоді в РФ казали, що Крим – це Україна. Проте, вона згадала свою подругу в Росії, яка одного разу сказала їй, що вона в жодному разі не поїде до України.

"Під час навчання мене ідентифікували як студентку з України. Крим — це було "з України". Стався лише один неприємний випадок, який згадую. Я запросила на весілля подругу, однокурсницю, яка родом з російського Орла. І вона сказала: "До України? Я не поїду!" Для мене це стало образою, але нічого не з'ясовувала, просто припинила спілкування. А оскільки переїхала одразу з чоловіком до України, то і зв'язки всі обірвалися", — згадала також українська ведуча.

Ведуча Надія Матвєєва у рекламі. Фото: Instagram Надії Матвєєвої

Що відомо про Надію Матвєєву

Надія Матвєєва народилася у Криму в 1968 році, навчалася в енергетичному університеті Москви і в університеті економіки, інформаційних технологій і управління в Кременчуці. Свого часу Надія працювала ведучою ранкового шоу і різних передач, радіоведучою і навіть вела бекстейдж Нацвідбору на "Євробачення" у 2019 році.

Зараз Надію Матвєєву запрошують на роль експертки, наприклад, вона брала участь у шоу "Битва екстрасенсів".

Телеведуча Надія Матвєєва у закладі. Фото: Instagram Надії Матвєєвої

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