Ведущая с СТБ Надежда Матвеева вспомнила свою жизнь в России

Украинская телеведущая Надежда Матвеева в своем обращении. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая, редактор и журналист Надежда Матвеева дала откровенное интервью. В частности, ведущая канала "СТБ" вспомнила, как когда-то жила в столице России, городе Москва, и вспомнила один случай, который стал для нее не очень приятным.

Интервью Надежда Матвеева дала Obozrevatel.

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Известная украинская ведущая рассказала, как она мечтала учиться в Киеве, но из-за катастрофы на ЧАЭС ей пришлось уехать в Москву. Однако, когда она вышла замуж, она вернулась в Украину.

"Я окончила школу в 1986 году. Планировала учиться в Киеве, даже приезжала сюда, приходила в университет Шевченко, влюбилась в его красные стены. Но произошла катастрофа на ЧАЭС, и было принято решение, что поеду в Москву. Сдала первый экзамен на "отлично", и поскольку окончила школу с золотой медалью, меня сразу засчитали. В институте я вышла замуж, и мы вернулись в Украину", — отметила Надежда Матвеева.

Ведущая Надежда Матвеева в юные годы. Фото: Viva

Ведущая вспоминает, что в тот момент ее идентифицировали как украинскую студентку, ведь тогда в РФ говорили, что Крым — это Украина. Однако, она вспомнила свою подругу в России, которая однажды сказала ей, что она ни в коем случае не поедет в Украину.

"Во время обучения меня идентифицировали как студентку из Украины. Крым — это было "из Украины". Случился только один неприятный случай, который вспоминаю. Я пригласила на свадьбу подругу, однокурсницу, которая родом из российского Орла. И она сказала: "В Украину? Я не поеду!" Для меня это стало оскорблением, но ничего не выясняла, просто прекратила общение. А поскольку переехала сразу с мужем в Украину, то и все связки оборвались", — вспомнила также украинская ведущая.

Ведущая Надежда Матвеева в рекламе. Фото: Instagram Надежды Матвеевой

Что известно о Надежде Матвеевой

Надежда Матвеева родилась в Крыму в 1968 году, училась в энергетическом университете Москвы и университете экономики, информационных технологий и управления в Кременчуге. В свое время Надежда работала ведущей утреннего шоу и разных передач, радиоведущей и даже вела бекстейдж Нацотбора на "Евровидение" в 2019 году.

Сейчас Надежду Матвееву приглашают на роль эксперта, например, она участвовала в шоу "Битва экстрасенсов".

Телеведущая Надежда Матвеева в заведении. Фото: Instagram Надежды Матвеевой

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