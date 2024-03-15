Відома українська акторка боляче травмувалася на сцені та показала набрякле око

Українська акторка Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Українська акторка, яка відома глядачам за роллю Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", Антоніна Хижняк травмувалася під час свого виступу. Зірка шокувала аудиторію закривавленим синцем на оці та вибачилась перед шанувальниками за те, що не змогла їм приділити час після концерту.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Акторка зараз виступає закордоном і на її концерти приходять багато українців, які хочуть із нею поспілкуватися.

Зірка завжди радо вітає публіку, однак 14 березня скасувала із ними зустріч. Хижняк пояснила, чому не змогла вийти до аудиторії після свого виступу.

Артистка записала відео для шанувальників та зізналась, що під час концерту травмувала око.

Зірка "Спіймати Кайдаша" з'явилася у Stories із набряклим оком та показала кривавий синець на повіці.

Акторка Антоніна Хижняк травмувала око. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Акторка Антоніна Хижняк травмувала око. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Хижняк сприйняла такий інцидент з гумором та зазначила що все окрім набряку можна буде прибрати за допомогою макіяжу.

"Вже трошки краще, звичайно, аніж вчора. Але трошки набряк... Нічого, макіяж усе поправить. Єдине, сподіваюся, що набряк до вечора має зійти. Виглядаю, наче я в Одесі б*хала усю ніч, мене знайшли під забором і забрали на виставу", — посміялася з себе акторка.

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