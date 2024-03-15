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Відома українська акторка боляче травмувалася на сцені та показала набрякле око

15 березня 2024 14:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Відома українська акторка боляче травмувалася на сцені та показала набрякле око
Українська акторка Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська акторка, яка відома глядачам за роллю Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", Антоніна Хижняк травмувалася під час свого виступу. Зірка шокувала аудиторію закривавленим синцем на оці та вибачилась перед шанувальниками за те, що не змогла їм приділити час після концерту.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Акторка зараз виступає закордоном і на її концерти приходять багато українців, які хочуть із нею поспілкуватися.

Зірка завжди радо вітає публіку, однак 14 березня скасувала із ними зустріч. Хижняк пояснила, чому не змогла вийти до аудиторії після свого виступу.

Артистка записала відео для шанувальників та зізналась, що під час концерту травмувала око.

Зірка "Спіймати Кайдаша" з'явилася у Stories із набряклим оком та показала кривавий синець на повіці.

Травма Хижняк
Акторка Антоніна Хижняк травмувала око. Фото: instagram.com/tonya_actress/

 

Травма Хижняк
Акторка Антоніна Хижняк травмувала око. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Хижняк сприйняла такий інцидент з гумором та зазначила що все окрім набряку можна буде прибрати за допомогою макіяжу.

"Вже трошки краще, звичайно, аніж вчора. Але трошки набряк... Нічого, макіяж усе поправить. Єдине, сподіваюся, що набряк до вечора має зійти. Виглядаю, наче я в Одесі б*хала усю ніч, мене знайшли під забором і забрали на виставу", — посміялася з себе акторка.

Нагадаємо, раніше важкохвора акторка Катерина Тишкевич, яка три дні перебувала в комі, розповіла про самопочуття. Також зірка "Людей Ікс" вперше розповіла про боротьбу з важкою хворобою.

кіно
шоу-бізнес
українські зірки
гумор
акторка
"Спіймати Кайдаша"
травма

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