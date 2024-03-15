Известная украинская актриса больно травмировалась на сцене и показала отечный глаз

Украинская актриса Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Украинская актриса, известная зрителям по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", Антонина Хижняк травмировалась во время своего выступления. Звезда шокировала аудиторию окровавленным синяком на глазу и принесла извинения поклонникам за то, что не смогла им уделить время после концерта.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице Instagram.

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Актриса сейчас выступает за границей и на ее концерты приходят многие украинцы, которые хотят с ней пообщаться.

Звезда всегда с радостью общается с публикой, однако 14 марта отменила встречу с фанатами. Хижняк объяснила, почему не смогла выйти к аудитории после своего выступления.

Артистка записала видео для поклонников и призналась, что во время концерта травмировала глаз.

Звезда "Поймать Кайдаша" появилась в Stories с отечным глазом и показала кровавый синяк на веке.

Актриса Антонина Хижняк травмировала глаз. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Актриса Антонина Хижняк травмировала глаз. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Хищняк восприняла такой инцидент с юмором и отметила, что все, кроме отека, можно будет убрать с помощью макияжа.

"Уже немного лучше, конечно, чем вчера. Но немного отек... Ничего, макияж все поправит. Единственное, надеюсь, что отек к вечеру должен сойти. Выгляжу, будто я в Одессе б*хала всю ночь, меня нашли под забором и забрали на спектакль", — посмеялась над собой актриса.

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