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Известная украинская актриса больно травмировалась на сцене и показала отечный глаз

15 марта 2024 14:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Известная украинская актриса больно травмировалась на сцене и показала отечный глаз
Украинская актриса Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская актриса, известная зрителям по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", Антонина Хижняк травмировалась во время своего выступления. Звезда шокировала аудиторию окровавленным синяком на глазу и принесла извинения поклонникам за то, что не смогла им уделить время после концерта.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице Instagram.

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Актриса сейчас выступает за границей и на ее концерты приходят многие украинцы, которые хотят с ней пообщаться.

Звезда всегда с радостью общается с публикой, однако 14 марта отменила встречу с фанатами. Хижняк объяснила, почему не смогла выйти к аудитории после своего выступления.

Артистка записала видео для поклонников и призналась, что во время концерта травмировала глаз.

Звезда "Поймать Кайдаша" появилась в Stories с отечным глазом и показала кровавый синяк на веке.

Травма Хижняк
Актриса Антонина Хижняк травмировала глаз. Фото: instagram.com/tonya_actress/

 

Травма Хижняк
Актриса Антонина Хижняк травмировала глаз. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Хищняк восприняла такой инцидент с юмором и отметила, что все, кроме отека, можно будет убрать с помощью макияжа.

"Уже немного лучше, конечно, чем вчера. Но немного отек... Ничего, макияж все поправит. Единственное, надеюсь, что отек к вечеру должен сойти. Выгляжу, будто я в Одессе б*хала всю ночь, меня нашли под забором и забрали на спектакль", — посмеялась над собой актриса.

Напомним, ранее тяжелобольная актриса Екатерина Тишкевич, три дня находившаяся в коме, рассказала о самочувствии. Также звезда "Людей Икс" впервые рассказала о борьбе с тяжелой болезнью.

кино
шоу-бизнес
украинские звезды
юмор
актриса
"Поймать Кайдаша"
травма

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