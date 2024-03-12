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Зірка "Спіймати Кайдаша" розлучається із відомою акторкою

12 березня 2024 13:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка "Спіймати Кайдаша" розлучається із відомою акторкою
Актори Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Український актор Григорій Бакланов, відомий за роллю Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша", розлучається з дружиною, акторкою серіалів Анастасією Цимбалару. Пара прожила в офіційному шлюбі два роки.

Про це стало відомо з соціальних мереж колишньої пари.

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Григорій розповів, що за 10 років, що за той час, що знайомий з дружиною, вони стали одним цілим. Однак їхні шляхи розходяться.

 

"Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом…Були? Так! Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії", — йдеться в їхньому спільному дописі.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов знайомі зі студентських часів. Згодом між ними промайнула іскра. Актори зіграли весілля у вересні 2021 року і повінчалися.

Нагадаємо, голлівудська акторка Наталі Портман розлучилася після 11 років шлюбу. А колишня дружина Г'ю Джекмана зізналася, що відчуває до нього після розлучення.

Зіркове розлучення
українські зірки
зіркова пара
"Спіймати Кайдаша"

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