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Звезда "Спіймати Кайдаша" разводится с известной актрисой

12 марта 2024 13:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Поймать Кайдаша" расстается с известной актрисой
Актеры Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалара. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинский актер Григорий Бакланов, известный по роли Лаврина в сериале "Спіймати Кайдаша", разводится с супругой, актрисой сериалов Анастасией Цимбалару. Пара прожила в официальном браке два года.

Об этом стало известно из социальных сетей бывшей пары.

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Григорий рассказал, что за десять лет, что за то время, что знаком с супругой, они стали одним целым. Однако их пути расходятся.

 

"Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерской семьей, которая сначала ссорилась, потом проводила репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе…Были? Да! Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории", — говорится в их общем посте.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов знакомы со студенческих времен. Впоследствии между ними промелькнула искра. Актеры сыграли свадьбу в сентябре 2021 года и обвенчались.

Напомним, голливудская актриса Натали Портман развелась после 11 лет брака. А бывшая супруга Хью Джекмана призналась, что испытывает к нему после развода.

Звездный развод
украинские звезды
звездная пара
"Поймать Кайдаша"

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