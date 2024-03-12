Звезда "Поймать Кайдаша" расстается с известной актрисой

Актеры Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалара. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Украинский актер Григорий Бакланов, известный по роли Лаврина в сериале "Спіймати Кайдаша", разводится с супругой, актрисой сериалов Анастасией Цимбалару. Пара прожила в официальном браке два года.

Об этом стало известно из социальных сетей бывшей пары.

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Григорий рассказал, что за десять лет, что за то время, что знаком с супругой, они стали одним целым. Однако их пути расходятся.

"Зная нашу историю, вы бы назвали нас актерской семьей, которая сначала ссорилась, потом проводила репетиции важных профессиональных сцен на кухне, играли, смеялись, а потом всегда были вместе…Были? Да! Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории", — говорится в их общем посте.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов знакомы со студенческих времен. Впоследствии между ними промелькнула искра. Актеры сыграли свадьбу в сентябре 2021 года и обвенчались.

Напомним, голливудская актриса Натали Портман развелась после 11 лет брака. А бывшая супруга Хью Джекмана призналась, что испытывает к нему после развода.