Наречена Бреда Пітта офіційно стала вільною жінкою

Дизайнер ювелірних прикрас Інес де Рамон та її колишній чоловік Пол Візлі. Фото: Shutterstock

Дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон та її колишній чоловік Пол Візлі офіційно розлучилися. Інес була заміжня за зіркою "Щоденників вампіра" три роки, проте наприкінці 2022 року пара оголосила про розлучення.

Про це пише Daily Mail.

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З того часу обидва колишні чоловіки вже встигли налагодити особисте життя. Уеслі закрутив роман з моделлю Наталі Кукенбург, а де Рамон вступила в романтичні відносини з Бредом Піттом, проте на папері вони, як і раніше, були одружені.

Згідно з судовими документами, Інес і Пол відмовилися від усіх виплат за утриманням чоловіка або партнера, а також де Рамон попросила відновити її колишнє ім'я. Причину розриву вказано стандартну — "непримиренні розбіжності". Спільних дітей у колишніх чоловіка та дружини немає, тому їхнє розлучення пройшло відносно безболісно.

Інес та Бред Пітт проводять багато часу разом. Нещодавно стало відомо, що голлівудський актор та його кохана почали жити разом, а раніше ЗМІ писали, що пара навіть подумує завести дитину. Один з інсайдерів розповів, що Бред "щасливий як ніколи", адже Інес "знову запалила в ньому іскру".

Нагадаємо, стало відомо, що Бреда Пітта підозрюють у пластичній операції. А Анджеліна Джолі вразила новим кольором волосся.