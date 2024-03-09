Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Наречена Бреда Пітта офіційно стала вільною жінкою arrow

Наречена Бреда Пітта офіційно стала вільною жінкою

9 березня 2024 10:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наречена Бреда Пітта офіційно стала вільною жінкою
Дизайнер ювелірних прикрас Інес де Рамон та її колишній чоловік Пол Візлі. Фото: Shutterstock
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон та її колишній чоловік Пол Візлі офіційно розлучилися. Інес була заміжня за зіркою "Щоденників вампіра" три роки, проте наприкінці 2022 року пара оголосила про розлучення.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Наречена Бреда Пітта була заміжня за зіркою "Щоденників вампір"

З того часу обидва колишні чоловіки вже встигли налагодити особисте життя. Уеслі закрутив роман з моделлю Наталі Кукенбург, а де Рамон вступила в романтичні відносини з Бредом Піттом, проте на папері вони, як і раніше, були одружені.

 

Згідно з судовими документами, Інес і Пол відмовилися від усіх виплат за утриманням чоловіка або партнера, а також де Рамон попросила відновити її колишнє ім'я. Причину розриву вказано стандартну — "непримиренні розбіжності". Спільних дітей у колишніх чоловіка та дружини немає, тому їхнє розлучення пройшло відносно безболісно.

Інес та Бред Пітт проводять багато часу разом. Нещодавно стало відомо, що голлівудський актор та його кохана почали жити разом, а раніше ЗМІ писали, що пара навіть подумує завести дитину. Один з інсайдерів розповів, що Бред "щасливий як ніколи", адже Інес "знову запалила в ньому іскру".

Нагадаємо, стало відомо, що Бреда Пітта підозрюють у пластичній операції. А Анджеліна Джолі вразила новим кольором волосся.

Бред Пітт
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити