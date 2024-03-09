Невеста Брэда Питта официально стала свободной женщиной

Дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон и ее бывший супруг Пол Уизли. Фото: Shutterstock

Дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон и ее бывший супруг Пол Уизли официально расстались. Инес была замужем за звездой "Дневников вампира" три года, однако в конце 2022 года пара объявила о разводе.

Об этом пишет Daily Mail.

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С тех пор оба успели наладить личную жизнь. Уэсли закрутил роман с моделью Натали Кукенбург, а где Рамон вступила в романтические отношения с Брэдом Питтом, однако на бумаге они по-прежнему были замужем.

Согласно судебным документам, Инес и Пол отказались от всех выплат по содержанию супруга или партнера, а также де Рамон попросила восстановить ее прежнее имя. Причина разрыва указана стандартная — "непримиримые разногласия". Общих детей у бывших супругов нет, поэтому их развод прошел относительно безболезненно.

Инес и Брэд Питтт проводят много времени в обестве друг друга. Недавно стало известно, что голливудский актер и его возлюбленная стали жить вместе, а ранее СМИ писали, что пара даже подумывает завести ребенка. Один из инсайдеров рассказал, что Брэд "счастлив как никогда", ведь Инес "опять зажгла в нем искру".

Напомним, стало известно, что Брэд Питт подозревается в пластической операции. А Анджелина Джоли поразила новым цветом волосы.