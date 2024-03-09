Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Невеста Брэда Питта официально стала свободной женщиной arrow

Невеста Брэда Питта официально стала свободной женщиной

9 марта 2024 10:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Невеста Брэда Питта официально стала свободной женщиной
Дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон и ее бывший супруг Пол Уизли. Фото: Shutterstock
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон и ее бывший супруг Пол Уизли официально расстались. Инес была замужем за звездой "Дневников вампира" три года, однако в конце 2022 года пара объявила о разводе.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Невеста Брэда Питта была замужем за звездой "Дневников вампир"

С тех пор оба успели наладить личную жизнь. Уэсли закрутил роман с моделью Натали Кукенбург, а где Рамон вступила в романтические отношения с Брэдом Питтом, однако на бумаге они по-прежнему были замужем.

 

Согласно судебным документам, Инес и Пол отказались от всех выплат по содержанию супруга или партнера, а также де Рамон попросила восстановить ее прежнее имя. Причина разрыва указана стандартная — "непримиримые разногласия". Общих детей у бывших супругов нет, поэтому их развод прошел относительно безболезненно.

Инес и Брэд Питтт проводят много времени в обестве друг друга. Недавно стало известно, что голливудский актер и его возлюбленная стали жить вместе, а ранее СМИ писали, что пара даже подумывает завести ребенка. Один из инсайдеров рассказал, что Брэд "счастлив как никогда", ведь Инес "опять зажгла в нем искру".

Напомним, стало известно, что Брэд Питт подозревается в пластической операции. А Анджелина Джоли поразила новым цветом волосы.

Брэд Питт
зарубежные звезды
звезды
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать