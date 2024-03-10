Відома артистка звернулась до українців, які досі споживають російський контент

Українська артистка та телеведуча Римма Зюбіна. Фото: instagram.com/rimma_ziubina/

Українська акторка та телеведуча Римма Зюбіна вважає, що у розпал війни неприйнятно споживати російський контент. Артистка зазначає, що українцям, які досі слухають музику та переглядають фільми російського виробництва, необхідно вчити історію України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "24 каналу".

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Відома акторка вважає, що у збереженні нашої країни вирішальну роль відіграє культура. Зірка зазначає, що українська мова має особливе значення у розпал повномасштабного вторгнення РФ.

Римма відверто не розуміє, чому після Революції Гідності та початку війни наші громадяни досі продовжують дивитися російські серіали та слухати російських виконавців.

"Невже до кожного в хату має зайти російськомовна людина і зґвалтувати твою дитину? Це все йде з голови кожного. У когось перехід відбувся після першого Майдану, у когось після другого, на початку війни в 2014-му. Я не розумію цих людей. Я не розумію, не можу давати ніяких порад. Мені здається, що ніякої лагідної українізації уже бути не може", — зазначає артистка.

Зюбіна говорить про те, що мова та культура — це дуже важливі речі, які об'єднують наш народ. Артистка закликала українців ретельніше вивчати нашу історію.

"Якщо ми зараз не втримаємо країну на фундаментальних речах для державності, зокрема мові, то втратимо країну. Потім можемо повернути всі території, але не будемо єдиними. Можливо, варто починати з дуже ретельного вивчення історії України", — додає ведуча.

Нагадаємо, ми раніше писали, що пісні Христини Соловій доступні на російських стримінгових платформах. Також Пугачова висміяла Михайлова за його критику артистів, які виїхали з Росії.