Известная артистка обратилась к украинцам, которые до сих пор потребляют российский контент

Украинская артистка и телеведущая Римма Зюбина. Фото: instagram.com/rimma_ziubina/

Украинская актриса и телеведущая Римма Зюбина считает, что в разгар войны неприемлемо потреблять российский контент. Артистка отмечает, что украинцам, до сих пор слушающим музыку и просматривающим фильмы российского производства, необходимо учить историю Украины.

Об этом она рассказала в интервью "24 каналу" .

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Известная актриса считает, что в сохранении нашей страны решающую роль играет культура. Звезда отмечает, что украинский язык имеет особое значение в разгар полномасштабного вторжения РФ.

Римма откровенно не понимает, почему после Революции Достоинства и начала войны наши граждане до сих пор продолжают смотреть российские сериалы и слушать российских исполнителей.

"Неужели к каждому в дом должен зайти русскоязычный человек и изнасиловать твоего ребенка? Это все идет с головы каждого. У кого переход состоялся после первого Майдана, у кого после второго, в начале войны в 2014-м. Я не понимаю этих людей. Я не понимаю, не могу давать никаких советов. Мне кажется, что никакой кроткой украинизации уже быть не может», — отмечает артистка.

Зюбина говорит о том, что язык и культура это очень важные вещи, которые объединяют наш народ. Артистка призвала украинцев более тщательно изучать нашу историю.

"Если мы сейчас не удержим страну на фундаментальных вещах для государственности, в частности, языке, то потеряем страну. Потом можем вернуть все территории, но не будем едиными. Возможно, стоит начинать с очень тщательного изучения истории Украины", — добавляет ведущая.

Напомним, мы ранее писали, что песни Кристины Соловий доступны на российских стриминговых платформах. Также Пугачева высмеяла Михайлова за его критику уехавших из России артистов.