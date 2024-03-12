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Відфотошоплений знімок Кейт Міддлтон підірвав мережу кумедними мемами

12 березня 2024 14:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Відфотошоплений знімок Кейт Міддлтон підірвав мережу кумедними мемами
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Фото принцеси Уельської Кейт Міддлтон викликало скандал через невдалий фотошоп. Результатом стала хвиля мемів у мережі.

Про це пише Huffpost.

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Нещодавно принцеса Уельська відсвяткувала День Матері, оприлюднивши фотографію, на якій вона зі своїми дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї. Це була перша її фотографія з січня, коли вона, як повідомляється, перенесла операцію на черевній порожнині, і, за словами палацу, фото зробив принц Вільям.

 

Однак днями різні інформаційні агентства видалили сімейну фотографію Кейт зі своїх бібліотек на тій підставі, що вона була занадто відретушована. Вчора принцеса Уельська визнала, що її фото було відфотошоплене, і взяла на себе провину, сказавши: "Як і багато фотографів-любителів, я "часом експериментую з редагуванням".

Вона також вибачилася "за плутанину, яку спричинила сімейна фотографія", якою вона поділилася.

 

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.
У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

 

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.
У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

 

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.
У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

 

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.
У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

 

 

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.
У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

 

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.
У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

 

 

 

Відфотошоплений знімок Кейт Міддлтон підірвав мережу кумедними мемами - фото 7
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У мережі почали ширитися меми, де користувачі також "есперементують з редагуванням, як аматори".

Нагадаємо, фото принцеси Уельської Кейт Міддлтон потрапило у скандал. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.   

Кейт Міддлтон
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фото
королівська родина

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