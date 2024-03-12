Відфотошоплений знімок Кейт Міддлтон підірвав мережу кумедними мемами

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Фото принцеси Уельської Кейт Міддлтон викликало скандал через невдалий фотошоп. Результатом стала хвиля мемів у мережі.

Про це пише Huffpost.

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Нещодавно принцеса Уельська відсвяткувала День Матері, оприлюднивши фотографію, на якій вона зі своїми дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї. Це була перша її фотографія з січня, коли вона, як повідомляється, перенесла операцію на черевній порожнині, і, за словами палацу, фото зробив принц Вільям.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Однак днями різні інформаційні агентства видалили сімейну фотографію Кейт зі своїх бібліотек на тій підставі, що вона була занадто відретушована. Вчора принцеса Уельська визнала, що її фото було відфотошоплене, і взяла на себе провину, сказавши: "Як і багато фотографів-любителів, я "часом експериментую з редагуванням".

Вона також вибачилася "за плутанину, яку спричинила сімейна фотографія", якою вона поділилася.

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

"I'd have gotten away with it if it wasn't for that pesky Photoshop!" #KateMiddleton pic.twitter.com/Oji2k6DzFy — The Jase 🐶 🎸 🎥 (@jasemonkey) March 11, 2024

You guys…that Kate Middleton photo is from her Vogue cover. Look at this face out I made. It’s the exact. same. photo.#WhereIsKate #KateMiddleton pic.twitter.com/gyfbwutQyF — Angry Lawyer Lady (@AngryLawyerLady) March 11, 2024

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

У мережі ширяться меми на відретушговане фото Кейт Міддлтон. Фото: соціальні мережі.

OMG! The internet can’t be beaten! You lot are quick! When #PrinceWilliamIsALiar took the pic, #KateMiddleton and the kids weren’t this deliriously bopping their heads. pic.twitter.com/G5oNXjcqmM#TheRoyalCoverUpContinues — KofoworolaAregbesola (@KofoAregbesola) March 12, 2024

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5 — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024

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У мережі почали ширитися меми, де користувачі також "есперементують з редагуванням, як аматори".

Нагадаємо, фото принцеси Уельської Кейт Міддлтон потрапило у скандал. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.