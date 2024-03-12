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Отфотошоплённый снимок Кейт Миддлтон подорвал сеть забавными мемами

12 марта 2024 14:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Отфотошоплённый снимок Кейт Миддлтон взорвал сеть забавными мемами
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вызвало скандал из-за неудавшегося фотошопа. Результатом стала волна мемов в сети.

Об этом пишет Huffpost.

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Недавно принцесса Уэльская отметила День Матери, обнародовав фотографию, на которой она позирует со своими детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. Это была первая ее фотография с января, когда она, как сообщается, перенесла операцию на брюшной полости, и, по словам дворца, снимок сделал принц Уильям.

 

Однако на днях разные информационные агентства удалили семейную фотографию Кейт из своих библиотек на том основании, что она была слишком отретуширована. Вчера принцесса Уэльская признала, что ее фото было отфотошоплено, и взяла на себя вину, сказав: "Как и многие фотографы-любители, я "иногда экспериментирую с редактированием".

Она также извинилась "за путаницу, вызванную семейной фотографией", которой она поделилась.

 

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.
В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

 

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.
В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

 

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.
В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

 

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.
В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

 

 

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.
В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

 

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.
В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

 

 

 

Отфотошопленный снимок Кейт Миддлтон взорвал сеть забавными мемами - фото 7
Название

 

В сети начали распространяться мемы, где пользователи также "эсперементируют с редактированием, как любители".

Напомним, фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон попало в скандал. Также мы писали, что супругу принца Уильяма заметили после операции.

Кейт Миддлтон
мемы
фото
королевская семья

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