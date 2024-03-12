Отфотошоплённый снимок Кейт Миддлтон взорвал сеть забавными мемами

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вызвало скандал из-за неудавшегося фотошопа. Результатом стала волна мемов в сети.

Об этом пишет Huffpost.

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Недавно принцесса Уэльская отметила День Матери, обнародовав фотографию, на которой она позирует со своими детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. Это была первая ее фотография с января, когда она, как сообщается, перенесла операцию на брюшной полости, и, по словам дворца, снимок сделал принц Уильям.

Являюсь многочисленными фотографами фотографов, я до крайней степени experiment with editing. Я wanted to express мои apologies для любого смущения родной фотография была shared yesterday caused. И счастливый целый день праздничный had очень счастливый Mother's Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 11 марта 2024

Однако на днях разные информационные агентства удалили семейную фотографию Кейт из своих библиотек на том основании, что она была слишком отретуширована. Вчера принцесса Уэльская признала, что ее фото было отфотошоплено, и взяла на себя вину, сказав: "Как и многие фотографы-любители, я "иногда экспериментирую с редактированием".

Она также извинилась "за путаницу, вызванную семейной фотографией", которой она поделилась.

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

"Я должен быть готов к тому, что это должно быть для того, чтобы скачать Photoshop!" #KateMiddleton pic.twitter.com/Oji2k6DzFy — The Jase 🐶 🎸 🎥 (@jasemonkey) 11 марта, 2024

Вы ребята…То, что Kate Middleton фотография находится от ее захвата. Look at this face out I made. Это exact. same. фото. #WhereIsKate #KateMiddleton pic.twitter.com/gyfbwutQyF — Angry Lawyer Lady (@AngryLawyerLady) 11 марта 2024

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

В сети распространяются мемы на отретушированное фото Кейт Миддлтон. Фото: социальные сети.

OMG! The internet can't be beaten! Вы много бросить! Когда #PrinceWilliamIsALiar took pic, #KateMiddleton and kids weren't this deliriously bopping their heads. pic.twitter.com/G5oNXjcqmM #TheRoyalCoverUpContinues — KofoworolaAregbesola (@KofoAregbesola) March 12, 2024

моя analýzа кате middleton foto saga is, що вони бігають її face from the bogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5 — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) 11 марта, 2024

Название

В сети начали распространяться мемы, где пользователи также "эсперементируют с редактированием, как любители".

Напомним, фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон попало в скандал. Также мы писали, что супругу принца Уильяма заметили после операции.