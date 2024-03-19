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Услід за Джиганом — одеситка Регіна Тодоренко проміняла рідний дім на російський паспорт

19 березня 2024 15:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Услід за Джиганом — одеситка Регіна Тодоренко проміняла рідний дім на російський паспорт
Телеведуча Регіна Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Ексведуча "Орел та решка" Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, зрадила свою Батьківщину заради кривавих рублів. Завдяки шлюбу із росіянином Владом Топаловим вона отримала громадянство РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Стало відомо, що співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка народилася в Одесі та довгий час проживала та працювала в Україні, обрала для себе російське громадянство.

Вона отримала паспорт завдяки шлюбу з російським співаком Владом Топаловим та тривалому проживанню в країні-агресорці.

Услід за Джиганом — одеситка Регіна Тодоренко проміняла рідний дім на російський паспорт - фото 1
Телеведуча Регіна Тодоренко з чоловіком Владом Топаловим. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Тодоренко зареєструвала шлюб ще у 2018 році, і після 5 років перебування в Росії, подала документи на отримання паспорта РФ.

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Телеведуча Регіна Тодоренко з чоловіком Владом Топаловим. Фото: instagram.com/reginatodorenko/
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Телеведуча Регіна Тодоренко з чоловіком Владом Топаловим. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Зрадниця тепер буде спонсорувати вбивства українців офіційно. Вона зареєструвала ФОП у Росії та буде сплачувати податки, які країна-агресорка спрямує на закупівлю зброї проти України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Тодоренко не висловила підтримку своїм землякам, а прийнявши російське громадянство, офіційно підтвердила статус зрадниці.

Нагадаємо, ми раніше писали, що репер Джиган похизувався російським паспортом та проголосував за Путіна. Також ми розповідали, що співачка Любов Успенська, яка народилась та тривалий час жила в Києві, проміняла паспорт США на російський.

росія
Одеса
росіяни
громадянство
Регіна Тодоренко
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