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Одесит Джиган в Дубаї похизувався російським паспортом та проголосував за Путіна

17 березня 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Одесит Джиган в Дубаї похизувався російським паспортом та проголосував за Путіна
Репер Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Репер-одесит Джиган (Денис Устименко), який довгий час мовчав про війну на Батьківщині, нарешті розставив всі крапки над "і". У день проведення виборів в Росії, артист похизувався російським паспортом та бюлетнем, у якому поставив "пташку" напроти кандидатури Путіна.

Відповідні світлини він розмістив у соціальній мережі Instagram.

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Джиган проголосував на виборах президента РФ

Поки у його рідній Одесі українці гинуть під завалами від ракет, репер Джиган похизувався тим, що проголосував на президентських виборах РФ за Путіна.

От тільки голосував репер не в Росії, а дуже далеко від неї, у теплих Об'єднаних Арабських Еміратах.

На світлині, яку опублікував репер можна помітити, що він заповнює бюлетень із кандидатами у Головному консульстві РФ у Дубаї.

Одесит Джиган в Дубаї похизувався російським паспортом та проголосував за Путіна - фото 1
Одеський репер Джиган проголосував за Путіна. Фото: instagram.com/iamgeegun

Нагадаємо, раніше ми писали про нові подробиці щодо планів зрадниці Ані Лорак отримати російське громадянство. Також ми розповідали, що співачка Любов Успенська, яка народилась та тривалий час жила в Києві, проміняла паспорт РФ на російський.

вибори
шоу-бізнес
путіністи
зрада
російські зірки

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