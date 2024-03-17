Одесит Джиган в Дубаї похизувався російським паспортом та проголосував за Путіна

Репер Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun

Репер-одесит Джиган (Денис Устименко), який довгий час мовчав про війну на Батьківщині, нарешті розставив всі крапки над "і". У день проведення виборів в Росії, артист похизувався російським паспортом та бюлетнем, у якому поставив "пташку" напроти кандидатури Путіна.

Відповідні світлини він розмістив у соціальній мережі Instagram.

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Поки у його рідній Одесі українці гинуть під завалами від ракет, репер Джиган похизувався тим, що проголосував на президентських виборах РФ за Путіна.

От тільки голосував репер не в Росії, а дуже далеко від неї, у теплих Об'єднаних Арабських Еміратах.

На світлині, яку опублікував репер можна помітити, що він заповнює бюлетень із кандидатами у Головному консульстві РФ у Дубаї.

Одеський репер Джиган проголосував за Путіна. Фото: instagram.com/iamgeegun

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