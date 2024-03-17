Зрадниця Повалій засвітилась на виборах президента РФ

Російська співачка Таїсія Повалій. Фото: Instagram/fantaisiia

В Росії тривають президентські вибори. Чимало зіркових пропагандистів вже опублікували у своїх соцмережах фото та відео з відвідування виборчих дільниць. На одну з них завітала й російська співачка українського походження Таїсія Повалій.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Про те, що колишня народна артистка України (яка, до речі, ще була нардепкою за часів президентів Віктора Януковича) отримала російське громадянство стало відомо ще минулого року. Втім публічно зрадниця показала червоний паспорт лише зараз.

"Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни — Росії. Мене розпирає неймовірна гордість за те, що я є частиною великого народу. За кого я проголосувала? За шлях до світла та творення", — заявила Повалій.

Таїсія Повалій з російським паспортом. Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Минулого року Повалій створила у РФ індивідуальне підприємство. Це вона зробила вже з російським громадянством, яке отримала напередодні. Повалій зареєструвала фірму 24 серпня, на 32-річчя Незалежності України.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові подробиці щодо планів зрадниці Ані Лорак отримати російське громадянство. Також ми розповідали, що співачка Любов Успенська, яка народилась та тривалий час жила в Києві, проміняла паспорт РФ на російський.