Российская певица Таисия Повалий. Фото: Instagram/fantaisiia

В России продолжаются президентские выборы. Многие звездные пропагандисты уже опубликовали в своих соцсетях фото и видео с посещения избирательных участков. На один из них пришла и российская певица украинского происхождения Таисия Повалий.

Об этом сообщают росСМИ.

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О том, что бывшая народная артистка Украины (которая, кстати, еще была нардепом во времена президентов Виктора Януковича) получила российское гражданство, стало известно еще в прошлом году. Впрочем, публично предательница показала красный паспорт только сейчас.

"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны — России. Меня распирает невероятная гордость за то, что я являюсь частью великого народа. За кого я проголосовала? За путь к свету и творению", — заявила Повалий.

Таисия Повалий с российским паспортом. Фото: Instagram/tpovaliyofficial

В прошлом году Повалий создала в РФ индивидуальное предприятие. Это она сделала уже с российским гражданством, которое получила накануне. Повалий зарегистрировала фирму 24 августа, на 32-летие Независимости Украины.

Напомним, ранее мы писали о новых подробностях относительно планов предательницы Ани Лорак получить российское гражданство. Также мы рассказывали, что певица Любовь Успенская, которая родилась и долгое время жила в Киеве, променяла паспорт РФ на российский.