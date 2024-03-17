Любов Успенська проміняла громадянство США на російське

Російська співачка Любов Успенська. Фото: Instagram/lubovuspenskya_fan

Співачка Любов Успенська, яка народилась в Києві та давала концерти в Україні, отримала російське громадянство. До цього в так званої "королеви шансону" був паспорт США.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Любов Успенська отримала російський паспорт

Співачка, яка до 17 років жила, навчалась та розпочинала музичну кар’єру в Києві останнім часом гастролює у РФ. Перед початком повномасштабної війни вона приїжджала на Батьківщину з концертами, але після 24 лютого не засудила криваву політику Кремля та не підтримала Україну. Зараз же хизується російським паспортом.

"Я вже відсвяткувала набуття громадянства. Щаслива, що тепер є громадянином такої великої держави. Я завжди любила Росію і думаю, що моя мрія збулася", — прокоментувала отримання червоного паспорта путіністка.

Ще до розпаду Радянського союзу артистка емігрувала до Італії, звідки зі своїм чоловіком Юрієм Успенським виїхала до Нью-Йорку. Близько 15 років "королева шансону" виступала в американських ресторанах. Втім популярність колишня киянка набула в Росії. Виступати туди Успенська приїхала в 1990-ті.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові подробиці щодо планів зрадниці Ані Лорак отримати російське громадянство. Також ми розповідали, що телеведучий Григорій Решетнік вперше прокоментував свою участь у скандальному весіллі експрокурора.