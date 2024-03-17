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Любовь Успенская променяла гражданство США на российское

17 марта 2024 10:47
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Стас Кожушко
Редактор
Любовь Успенская променяла гражданство США на российское
Российская певица Любовь Успенская. Фото: Instagram/lubovuspenskya_fan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Любовь Успенская, которая родилась в Киеве и давала концерты в Украине, получила российское гражданство. До этого у так называемой "королевы шансона" был паспорт США.

Об этом сообщают росСМИ.

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Любовь Успенская получила российский паспорт

Певица, которая жила до 17 лет, училась и начинала музыкальную карьеру в Киеве в последнее время гастролирует в РФ. Перед началом полномасштабной войны она приезжала на Родину с концертами, но после 24 февраля не осудила кровавую политику Кремля и не поддержала Украину. Сейчас же хвастается российским паспортом.

"Я уже отпраздновала получение гражданства. Счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась", — прокомментировала получение красного паспорта путинистка.

Еще до распада Советского союза артистка эмигрировала в Италию, откуда со своим мужем Юрием Успенским уехала в Нью-Йорк. Около 15 лет "королева шансона" выступала в американских ресторанах. Впрочем, популярность бывшая киевлянка приобрела в России. Выступать туда Успенская приехала в 1990-е.

Напомним, ранее мы писали о новых подробностях относительно планов предательницы Ани Лорак получить российское гражданство. Также мы рассказывали, что телеведущий Григорий Решетник впервые прокомментировал свое участие в скандальной свадьбе экс-прокурора.

Любовь Успенская
зарубежные звезды
певица
российское гражданство

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