З'явились нові подробиці щодо планів Лорак отримати російське громадянство — ЗМІ

Російська співачка українського походження Ані Лорак. Фото: Instagram/anilorak

Напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що минулого місяця співачка українського походження Ані Лорак подала документи на громадянство РФ. Втім, з’явились нові подробиці, в яких фігурують два путіністи.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє видання OBOZ.UA.

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Саме путініст Філіп Кіркоров порадив зрадниці якомога швидше змінити паспорт, аби не втрачати можливість працювати та заробляти в Росії. Це сталося не в лютому (саме тоді, пишуть, Лорак подала документи на громадянство РФ), а днями.

Голова федерального проєкту боротьби з корупцією Віталій Бородін запропонував Держдумі позбавити заробітку артистів, які не мають російського громадянства та відкрито не підтримують війну. Саме до таких і відноситься Кароліна Куєк (справжнє ім’я колаборантки).

"Кіркоров бачився в одному з московських ресторанів з Кароліною, де попередив її, що Бородін ініціює звернення в Кремль стосовно "неоднозначних" артистів, і там підтримають це прохання, підписавши закон. Лорак зараз хоче врятувати свою дупу та можливість заробляти", — розповіли джерела українським журналістам.

Ані Лорак та Філіп Кіркоров. Фото: Instagram/anilorak

Інсайдер пояснив, що документів у лютому цього року зрадниця не подавала, а російським ЗМІ "вкинула" цей фейк пресслужба виконавиці, яка має намір створити видимість, мовляв Лорак визначила з позицією ще до ініціативи Бородіна. Зазначимо, окрім концертної діяльності, Лорак активно працює на федеральних телеканалах країни-терориста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ повідомило про підозру російському актору, який очолює "виборчий штаб" Путіна. Також ми розповідали, що зірку серіалу "Гра в кальмара" засудили до восьми місяців ув'язнення за домагання до жінки.