З'явились нові подробиці щодо планів Лорак отримати російське громадянство — ЗМІ
Напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що минулого місяця співачка українського походження Ані Лорак подала документи на громадянство РФ. Втім, з’явились нові подробиці, в яких фігурують два путіністи.
Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє видання OBOZ.UA.
Чутки про російське громадянство Ані Лорак
Саме путініст Філіп Кіркоров порадив зрадниці якомога швидше змінити паспорт, аби не втрачати можливість працювати та заробляти в Росії. Це сталося не в лютому (саме тоді, пишуть, Лорак подала документи на громадянство РФ), а днями.
Голова федерального проєкту боротьби з корупцією Віталій Бородін запропонував Держдумі позбавити заробітку артистів, які не мають російського громадянства та відкрито не підтримують війну. Саме до таких і відноситься Кароліна Куєк (справжнє ім’я колаборантки).
"Кіркоров бачився в одному з московських ресторанів з Кароліною, де попередив її, що Бородін ініціює звернення в Кремль стосовно "неоднозначних" артистів, і там підтримають це прохання, підписавши закон. Лорак зараз хоче врятувати свою дупу та можливість заробляти", — розповіли джерела українським журналістам.
Інсайдер пояснив, що документів у лютому цього року зрадниця не подавала, а російським ЗМІ "вкинула" цей фейк пресслужба виконавиці, яка має намір створити видимість, мовляв Лорак визначила з позицією ще до ініціативи Бородіна. Зазначимо, окрім концертної діяльності, Лорак активно працює на федеральних телеканалах країни-терориста.
Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ повідомило про підозру російському актору, який очолює "виборчий штаб" Путіна. Також ми розповідали, що зірку серіалу "Гра в кальмара" засудили до восьми місяців ув'язнення за домагання до жінки.
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