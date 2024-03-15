Закрила собі дорогу додому — зрадниця Ані Лорак оформляє громадянство РФ

Співачка Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Співачка з українським корінням Ані Лорак хоче отримати російське громадянство. Зрадниця вже подала всі необхідні документи для отримання російського паспорта.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російські видання пишуть, що зрадниця Ані Лорак подала заяву на отримання російського громадянства ще в лютому 2024 року.

Наближені до неї люди розповідають, що співачка вивчала питання отримання громадянства Росії ще з осені 2022 року, коли Рада національної безпеки та оборони України запровадила проти неї санкції.

Лорак уже подала усі необхідні документи та заповнила анкету для отримання паспорта РФ. За інформацією російських джерел, у заяві зрадниця збрехала про свого брата Ігоря, що може стати підставою для відмови в отриманні громадянства Росії.

Брат співачки після початку війни залишився в Україні, працює та сплачує податки, які йдуть в тому числі на забезпечення військових.

Ані Лорак зрадила свою Батьківщину

Співачка народилася в Чернівецькій області, починала свою кар'єру в Україні, встигла представити Україну на Євробаченні 2008 року та отримати звання народної артистки України.

Після 2013 року Лорак регулярно виступала в Росії. Після анексії Криму та окупації Донбасу небайдужі українці намагалися зірвати її концерт у Києві. Після того випадку зрадниця сім років не давала концертів в Україні, однак у 2021 році виступила в Одесі.

Лорак вже багато років живе і працює в Росії. З початку війни вона не засудила криваву політику Кремля та згодом стала допомагати дітям, яких силою росіяни вивозили з окупованих територій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниці Регіна Тодоренко та Ані Лорак поспілкувалися на камеру в Дубаї (ОАЕ). Також ми розповідали, що Ані Лорак виступила під фонограму на сцені в Мінську.