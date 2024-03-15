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Закрыла себе дорогу домой — предательница Ани Лорак оформляет гражданство РФ

15 марта 2024 17:06
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Закрыла себе дорогу домой — предательница Ани Лорак оформляет гражданство РФ
Певица Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Певица с украинскими корнями Ани Лорак хочет получить российское гражданство. Предательница уже предоставила все необходимые документы для получения российского паспорта.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Ани Лорак получает российский паспорт

Российские издания пишут, что предательница Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства еще в феврале 2024 года.

Приближенные к ней люди рассказывают, что певица изучала вопрос получения гражданства России еще с осени 2022 года, когда Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против нее санкции.

Лорак уже подала все необходимые документы и заполнила анкету для оформления паспорта РФ. По информации российских источников, в заявлении предательница соврала о своем брате Игоре, что может стать основанием для отказа в получении гражданства России.

Брат певицы после начала войны остался в Украине, работает и платит налоги, которые идут в том числе на обеспечение военных.

Ани Лорак предала свою Родину

Певица родилась в Черновицкой области, начинала карьеру в Украине, успела представить Украину на Евровидении 2008 года и получить звание народной артистки Украины.

После 2013 года Лорак регулярно выступала в России. После аннексии Крыма и оккупации Донбасса неравнодушные украинцы пытались сорвать ее концерт в Киеве. После этого случая предательница семь лет не давала концертов в Украине, однако в 2021 году выступила в Одессе.

Лорак уже много лет живет и работает в России. С начала войны она не осудила кровавую политику Кремля и стала помогать детям, которых россияне силой вывозили с оккупированных территорий.

Напомним, ранее мы писали, что предательницы Регина Тодоренко и Ани Лорак пообщались на камеру в Дубае (ОАЭ). Также мы рассказывали, что Ани Лорак выступила под фонограмму на сцене в Минске.

Ани Лорак
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российские звезды

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