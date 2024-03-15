Закрыла себе дорогу домой — предательница Ани Лорак оформляет гражданство РФ
Певица с украинскими корнями Ани Лорак хочет получить российское гражданство. Предательница уже предоставила все необходимые документы для получения российского паспорта.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ани Лорак получает российский паспорт
Российские издания пишут, что предательница Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства еще в феврале 2024 года.
Приближенные к ней люди рассказывают, что певица изучала вопрос получения гражданства России еще с осени 2022 года, когда Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против нее санкции.
Лорак уже подала все необходимые документы и заполнила анкету для оформления паспорта РФ. По информации российских источников, в заявлении предательница соврала о своем брате Игоре, что может стать основанием для отказа в получении гражданства России.
Брат певицы после начала войны остался в Украине, работает и платит налоги, которые идут в том числе на обеспечение военных.
Ани Лорак предала свою Родину
Певица родилась в Черновицкой области, начинала карьеру в Украине, успела представить Украину на Евровидении 2008 года и получить звание народной артистки Украины.
После 2013 года Лорак регулярно выступала в России. После аннексии Крыма и оккупации Донбасса неравнодушные украинцы пытались сорвать ее концерт в Киеве. После этого случая предательница семь лет не давала концертов в Украине, однако в 2021 году выступила в Одессе.
Лорак уже много лет живет и работает в России. С начала войны она не осудила кровавую политику Кремля и стала помогать детям, которых россияне силой вывозили с оккупированных территорий.
Напомним, ранее мы писали, что предательницы Регина Тодоренко и Ани Лорак пообщались на камеру в Дубае (ОАЭ). Также мы рассказывали, что Ани Лорак выступила под фонограмму на сцене в Минске.
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