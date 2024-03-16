Появились новые подробности планов Лорак получить российское гражданство — СМИ

Российская певица украинского происхождения Ани Лорак. Фото: Instagram/anilorak

Накануне российские СМИ распространили информацию, что в прошлом месяце певица украинского происхождения Ани Лорак подала документы на гражданство РФ. Впрочем, появились новые подробности, в которых фигурируют два путиниста.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает издание OBOZ.UA.

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Именно путинист Филипп Киркоров посоветовал предательнице как можно скорее сменить паспорт, чтобы не упускать возможности работать и зарабатывать в России. Это произошло не в феврале (именно тогда, пишут, Лорак подала документы на гражданство РФ), а на днях.

Глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил Госдуме лишить заработка артистов, не имеющих российского гражданства и открыто не поддерживающих войну. Именно к таковым и относится Каролина Куек (настоящее имя коллаборантки).

"Киркоров виделся в одном из московских ресторанов с Каролиной, где предупредил ее, что Бородин инициирует обращение в Кремль по поводу "неоднозначных" артистов, и там поддержат эту просьбу, подписав закон. Лорак сейчас хочет спасти свою задницу и возможность зарабатывать", — рассказали источники украинским журналистам.

Ани Лорак и Филипп Киркоров. Фото: Instagram/anilorak

Инсайдер объяснил, что документов в феврале этого года предательница не подавала, а российским СМИ "вбросила" этот фейк пресс-служба исполнительницы, которая намерена создать видимость, мол Лорак определилась с позицией еще до инициативы Бородина. Отметим, что кроме концертной деятельности, Лорак активно работает на федеральных телеканалах страны-террориста.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ сообщило о подозрении российскому актеру, возглавляющему "избирательный штаб" Путина. Также мы рассказывали, что звезду сериала "Игра в кальмара" приговорили к восьми месяцам заключения за притязания к женщине.