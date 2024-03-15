"Провів" жінку до озера — 79-річному актору з "Гри в кальмара" загрожує в'язниця через домагання

Південнокорейський актор О Йон Су. Фото: скриншот YouTube

Південнокорейський актор О Йон Су, який став відомим завдяки ролі гравця №001 у популярному серіалі "Гра в кальмара" потрапив у секс-скандал. Артиста засудили до восьми місяців ув'язнення за сексуальні домагання до жінки.

Про це повідомляє видання The Korea Herald.

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79-річного О Йон Су визнали винними в тому, що він у 2017 році обійняв жінку на пішохідній доріжці і без дозволу поцілував її в щоку.

Потерпіла висунула обвинувачення проти актора у грудні 2021 року, вже після того, як він став зіркою серіалу Netflix.

"Зміст щоденника жертви та зміст її консультацій після інциденту вказує на те, що вона і справді пережила це", — йдеться в обвинувальному акті прокурора.

Суд призначив О Йон Су покарання у вигляді восьми місяців в'язниці умовно та зобов'язав пройти 40 годинний курс лікування від сексуального насильства.

Сам актор заперечує будь-які спроби домагань та пояснив, що "взяв жінку за руку, щоби показати дорогу навколо озера".

Зірка "Гра в кальмара" буде оскаржувати судове рішення в апеляції.

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