"Провел" женщину к озеру —79-летнему актеру из "Игры в кальмара" грозит тюрьма из-за домогательств

Южнокорейский актер О Йон Су. Фото: скриншот YouTube

Южнокорейский актер О Йон Су, ставший известным благодаря роли игрока №001 в популярном сериале "Игра в кальмара" попал в секс-скандал. Артиста приговорили к восьми месяцам заключения за сексуальные домогательства к женщине.

Об этом сообщает издание The Korea Herald.

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79-летнего О Йон Су признали виновными в том, что он в 2017 году обнял женщину на пешеходной дорожке и без разрешения поцеловал её в щеку.

Потерпевшая предъявила обвинение против актера в декабре 2021 года, уже после того, как он стал звездой сериала Netflix.

"Содержание дневника жертвы и содержание ее консультаций после инцидента указывает на то, что она действительно пережила это", — говорится в обвинительном акте прокурора.

Суд назначил О Йон Су наказание в виде восьми месяцев тюрьмы условно и обязал пройти 40-часовой курс лечения от сексуального насилия.

Сам актер отрицает любые попытки домогательств и объяснил, что "взял женщину за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера".

Звезда "Игры в кальмара" будет оспаривать судебное решение в апелляции.

Напомним, ранее украинский дизайнер Алексей Залевский признался, что у него был интим с мужчиной. А американская актриса Шэрон Стоун призналась, кто заставил ее заниматься любовью с коллегой-актером.