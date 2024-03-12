Шерон Стоун зізналась, хто примусив її займатися коханням з колегою-актором

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Голлівудська акторка Шерон Стоун уперше розкрила імʼя продюсера, який змусив її зайнятися інтимом на знімальному майданчику. Це сталося під час зйомок фільму "Тріска".

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Шерон Стоун зізналась, хто скривдив її під час зйомок фільму "Тріска" у 1993 році. Продюсер Роберт Еванс примусив зірку зайнятися статевим актом з актором Біллі Болдвіном (брат Алека Болдвіна).

Вперше Шерон Стоун розповіла світу цю історію у своїх мемуарах 2021 року, проте тоді імен не називала. Нині ж вирішила відкрити правду на подкасті Луї Теру.

"Вони очікували, що я принесу їм ще один гігантський хіт, і вони дали мені дозвіл на кастинг, дали мені всі ці схвалення, але коли прийшов час роботи, вони сказали мені, що це марнославна угода, і я не можу отримати моїх схвалень. Потім вони почали звинувачувати мене у власних помилках, хоча це вони припустилися жахливих помилок у тому, як наймали режисерів та акторів", –— розпочала Стоун.

Фільм "Тріска". Фото: стоп-кадр

Зірка пригадала той день, коли її примушували зайнятися інтимом з колегою, щоб фільм мав кращий вигляд.

"Еванс покликав мене до свого кабінету. У нього були дуже низькі дивани 70-80 років, тож я, по суті, сиділа на підлозі. А він бігає по кабінету в сонцезахисних окулярах і пояснює мені, що він переспав з Евою Гарднер, а я маю переспати з Біллі Болдвіном, бо так його гра стане кращою. А нам потрібно було, щоб Біллі грав краще, а з цим були великі проблеми. І якби я могла переспати з Біллі, то між нами виникла б хімія на екрані, і якби я просто зайнялася з ним сексом, то це врятувало б фільм, а справжньою проблемою фільму була я, тому що я була такою скутою і не схожою на справжню актрису, яка могла б просто тр*хнути його і повернути все на круги своя. Справжня проблема полягала в тому, що я була такою закомплексованою", — розповіла акторка.

Фільм "Тріска". Фото: стоп-кадр

Стоун була шокована від почутого, адже Еванс не прислухався до її порад щодо вибору головного актора. Тепер ж виявилось, що вона має "вирішувати" ситуацію.

"Мені не потрібно було тр*хатися з Майклом Дугласом. Майкл міг прийти на роботу і знати, як влучити в ціль, зіграти цю роль, відрепетирувати і з'явитися на екрані. А тепер я раптом опинилася в бізнесі під назвою "я повинна тр*хати людей", – поділилася зірка.

Фільм "Тріска" зібрав у кінопрокаті 280 мільйонів доларів, хоча очікування у команди були більшими.

Фільм "Тріска". Фото: стоп-кадр

Шерон Стоун у своїх мемуарах "Краса жити двічі" дуже чітко передала роздратування після цієї ганебної ситуації з продюсером.

"Навіщо було брати на роботу актора, який не зміг зіграти цілу сцену ще на пробах? Тепер ви думаєте, що якщо я його тр*хну, він стане чудовим актором? Ніхто не буває настільки гарним у ліжку. Я вважаю, що вони могли б просто найняти талановитого актора, який міг би зіграти сцену і пам'ятав би свої репліки", — писала зірка.

Раніше Шерон Стоун вразила своєю талією у розкішному корсеті.

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