Шерон Стоун зізналась, хто примусив її займатися коханням з колегою-актором
Голлівудська акторка Шерон Стоун уперше розкрила імʼя продюсера, який змусив її зайнятися інтимом на знімальному майданчику. Це сталося під час зйомок фільму "Тріска".
Про це пише Daily Mail.
Шерон Стоун примусили до статевого акту заради "хімії" на екрані
Акторка Шерон Стоун зізналась, хто скривдив її під час зйомок фільму "Тріска" у 1993 році. Продюсер Роберт Еванс примусив зірку зайнятися статевим актом з актором Біллі Болдвіном (брат Алека Болдвіна).
Вперше Шерон Стоун розповіла світу цю історію у своїх мемуарах 2021 року, проте тоді імен не називала. Нині ж вирішила відкрити правду на подкасті Луї Теру.
"Вони очікували, що я принесу їм ще один гігантський хіт, і вони дали мені дозвіл на кастинг, дали мені всі ці схвалення, але коли прийшов час роботи, вони сказали мені, що це марнославна угода, і я не можу отримати моїх схвалень. Потім вони почали звинувачувати мене у власних помилках, хоча це вони припустилися жахливих помилок у тому, як наймали режисерів та акторів", –— розпочала Стоун.
Зірка пригадала той день, коли її примушували зайнятися інтимом з колегою, щоб фільм мав кращий вигляд.
"Еванс покликав мене до свого кабінету. У нього були дуже низькі дивани 70-80 років, тож я, по суті, сиділа на підлозі. А він бігає по кабінету в сонцезахисних окулярах і пояснює мені, що він переспав з Евою Гарднер, а я маю переспати з Біллі Болдвіном, бо так його гра стане кращою. А нам потрібно було, щоб Біллі грав краще, а з цим були великі проблеми. І якби я могла переспати з Біллі, то між нами виникла б хімія на екрані, і якби я просто зайнялася з ним сексом, то це врятувало б фільм, а справжньою проблемою фільму була я, тому що я була такою скутою і не схожою на справжню актрису, яка могла б просто тр*хнути його і повернути все на круги своя. Справжня проблема полягала в тому, що я була такою закомплексованою", — розповіла акторка.
Стоун була шокована від почутого, адже Еванс не прислухався до її порад щодо вибору головного актора. Тепер ж виявилось, що вона має "вирішувати" ситуацію.
"Мені не потрібно було тр*хатися з Майклом Дугласом. Майкл міг прийти на роботу і знати, як влучити в ціль, зіграти цю роль, відрепетирувати і з'явитися на екрані. А тепер я раптом опинилася в бізнесі під назвою "я повинна тр*хати людей", – поділилася зірка.
Фільм "Тріска" зібрав у кінопрокаті 280 мільйонів доларів, хоча очікування у команди були більшими.
Шерон Стоун у своїх мемуарах "Краса жити двічі" дуже чітко передала роздратування після цієї ганебної ситуації з продюсером.
"Навіщо було брати на роботу актора, який не зміг зіграти цілу сцену ще на пробах? Тепер ви думаєте, що якщо я його тр*хну, він стане чудовим актором? Ніхто не буває настільки гарним у ліжку. Я вважаю, що вони могли б просто найняти талановитого актора, який міг би зіграти сцену і пам'ятав би свої репліки", — писала зірка.
Раніше Шерон Стоун вразила своєю талією у розкішному корсеті.
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