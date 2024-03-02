Модель Playboy розповіла, як відреагував Ді Капріо на її відмову провести з ним ніч

Модель Хіке Коннінгс. Фото: instagram.com/hieke_konings/

Модель Playboy Хіке Коннінгс, яка з'явилася на обкладинці нідерландського випуску журналу для дорослих, розповіла про знайомство з Леонардо Ді Капріо у нічному клубі. Дівчина назвала актора занадто "старим і дивним" і розповіла, що відмовилася їхати до нього додому, оскільки чула від знайомих про його "дивні побажання".

Про це пише Daily Mail.

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Познайомилась Хіке з зіркою у закладі, куди пускають не всіх. Менеджер Лео підвів її до столу і сказав: Лео хоче з тобою поговорити. Хіке зазначила, що чутки про те, що 49-річний актор вважає за краще зустрічатися виключно з моделями не старшими за 25 років, мають підставу.

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

"Це було в секретному клубі в Лос-Анджелесі, куди можна потрапити лише на запрошення. Я побачила його тим, хто сидить у чорному толстовці і чорної кепці, і ми зустрілися поглядами", — розповіла Хіке.

У клубі вони цілувалися, причому поцілунок із голлівудським актором дівчина назвала "середнім".

"Це було нормально, але безумовно не найкращий поцілунок, що в мене був", — зазначила вона.

А коли актор запропонував дівчині поїхати до нього додому, вона відмовилася, що його дуже здивувало.

"Він був шокований. Звичайно, він цього не звик. Коли я сказав, що недостатньо добре його знаю, він нормально відреагував. Я поважаю це", — ділиться красуня.

Після її відмови Ді Капріо звернувся до іншої дівчини, з якою поїхав додому.

Хіке зазначила, що чула від знайомих дівчат, яким довелося провести ніч з актором, про його дивну поведінку в ліжку.

"Одна подруга сказала, що він був у навушниках під час інтиму, бо не хотів її чути. А інша заявила, що він навіть поклав їй на голову подушку". "Ні, Лео надто дивний і надто старий", — закінчила модель.

Актор дійсно воліє зустрічатися з дівчатами, які не старші 25 років. Актриса Кетрін Райан якось заявила, що Леонардо Ді Капріо зустрічається з дівчатами набагато молодшими через психологічну травму, отриману на зйомках "Титаніка": актор нібито застряг в образі свого привабливого персонажа Джека. А телеведуча Мегін Келлі засудила один із його останніх романів із 19-річною моделлю, заявивши, що актор зустрічається "майже з підлітком".

Минулого року Леонардо Ді Капріо розійшовся з моделлю Камілою Морроне, відтоді його часто вбачають у компанії молодих моделей. Ді Капріо останнім часом помічали у компанії моделі Вітторії Черетті, а до цього підозрювали у романі з давньою подругою Джіджі Хадід. Нещодавно його помітили в клубі з Лотті Мосс, сестрою Кейт Мосс — з Кейт мав недовгий роман 30 років тому.

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