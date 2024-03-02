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Модель Playboy рассказала, как отреагировал Ди Каприо на ее отказ провести с ним ночь

2 марта 2024 14:57
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Модель Playboy рассказала, как отреагировал Ди Каприо на ее отказ провести с ним ночь.
Модель Хике Коннингс. Фото: instagram.com/hieke_konings/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Playboy Хике Коннингс, появившаяся на обложке нидерландского выпуска журнала для взрослых, рассказала о знакомстве с Леонардо Ди Каприо в ночном клубе. Девушка назвала актера слишком "старым и странным" и рассказала, что отказалась ехать к нему домой, поскольку слышала от знакомых о его "странных желаниях".

Об этом пишет Daily Mail.

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Познакомилась Хике со звездой в заведении, куда пускают не всех. Менеджер Лео подвел ее к столу и сказал: Лео хочет с тобой поговорить. Хике отметила, что слухи о том, что 49-летний актер предпочитает встречаться исключительно с моделями не старше 25 лет, имеют основание.

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

"Это было в секретном клубе в Лос-Анджелесе, куда можно попасть только по приглашению. Я увидела его тем, кто сидит в черной толстовке и черной кепке, и мы встретились взглядами", — рассказала Хике.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Playboy NL (@playboy_nl)

В клубе они целовались, причем поцелуй с голливудским актером она назвала "средним".

"Это было нормально, но, безусловно, не лучший поцелуй, который у меня был", — отметила она.

Когда актер предложил девушке поехать к нему домой, она отказалась, что его очень удивило.

"Он был шокирован. Конечно, он к этому не привык. Когда я сказала, что недостаточно хорошо его знаю, он нормально отреагировал. Я уважаю это", — делится красавица.

После ее отказа Ди Каприо обратился к другой девушке, с которой уехал домой.

 

Хике отметила, что слышала от знакомых девушек, которым пришлось провести ночь с актером, о его странном поведении в постели.

"Одна подруга сказала, что он был в наушниках во время интима, потому что не хотел ее слышать. Другая заявила, что он даже положил ей на голову подушку. Нет, Лео слишком странный и слишком старый", — закончила модель.

Актер действительно предпочитает встречаться с девушками, не старше 25 лет. Актриса Кэтрин Райан как-то заявила, что Леонардо Ди Каприо встречается с девушками гораздо младше из-за психологической травмы, полученной на съемках "Титаника": актер якобы застрял в образе своего привлекательного персонажа Джека. А телеведущая Мегин Келли осудила один из его последних романов с 19-летней моделью, заявив, что актер встречается "почти с подростком".

 

В прошлом году Леонардо Ди Каприо разошелся с моделью Камиллой Морроне, с тех пор его часто видят в компании молодых моделей. ДиКаприо в последнее время замечали в компании модели Уиттории Черетти, а до этого подозревали в романе с давней подругой Джиджи Хадид. Недавно его заметили в клубе с Лотти Мосс, сестрой Кейт Мосс, — с Кейт имел недолгий роман 30 лет назад.

Напомним, невеста Ди Каприо снялась для глянца.

Ранее невеста Ди Каприо произвела фурор на модном показе.

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