Шэрон Стоун призналась, кто заставил ее заниматься любовью с коллегой-актером
Голливудская актриса Шэрон Стоун впервые раскрыла имя продюсера, заставившего ее заняться интимом на съемочной площадке. Это произошло во время съемок фильма "Треска".
Об этом пишет Daily Mail.
Шэрон Стоун принудили к половому акту ради "химии" на экране
Актриса Шэрон Стоун призналась, кто обидел ее во время съемок фильма "Треска" в 1993 году. Продюсер Роберт Эванс заставил звезду заняться половым актом с актером Билли Болдвином (брат Алека Болдвина).
Впервые Шэрон Стоун рассказала миру эту историю в своих мемуарах в 2021 году, но тогда имен не называла. Сейчас решила открыть правду на подкасте Луи Теру.
"Они ожидали, что я принесу им еще один гигантский хит, и они дали мне разрешение на кастинг, дали мне все эти одобрения, но когда пришло время работы, они сказали мне, что это тщеславное соглашение, и я не могу получить моих одобрений. Потом они начали обвинять меня в собственных ошибках, хотя это они допустили ужасные ошибки в том, как нанимали режиссеров и актеров", — начала Стоун.
Звезда вспомнила тот день, когда ее заставляли заняться интимом с коллегой, чтобы фильм выглядел лучше.
"Эванс позвал меня в свой кабинет. У него были очень низкие диваны 70-80 лет, так что я, по сути, сидела на полу. А он бегает по кабинету в солнцезащитных очках и объясняет мне, что он переспал с Эвой Гарднер, а я имею переспать с Билли Болдвином, потому что его игра станет лучше, а нам нужно было, чтобы Билли играл лучше, а с этим были большие проблемы, и если бы я могла переспать с Билли, то между нами возникла бы химия на экране, и если бы я просто занялась с ним сексом, то это спасло бы фильм, а настоящей проблемой фильма была я, потому что я была такой скованной и не похожей на настоящую актрису, которая могла бы просто тр*хнуть его и вернуть все на круги своя", — рассказала актриса.
Стоун была в шоке от услышанного, ведь Эванс не прислушался к ее советам по выбору главного актера. Теперь же оказалось, что она должна "решать" ситуацию.
"Мне не нужно было тр*хаться с Майклом Дугласом. Майкл мог прийти на работу и знать, как попасть в цель, сыграть эту роль, отрепетировать и появиться на экране. А теперь я вдруг оказалась в бизнесе под названием"тра*хать людей", — поделилась звезда.
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Шерон Стоун в своих мемуарах "Красота жить дважды" очень четко передала раздражение после этой позорной ситуации с продюсером.
"Зачем было брать на работу актера, который не смог сыграть целую сцену еще на пробах? Теперь вы думаете, что если я его тр*хну, он станет отличным актером? Никто не бывает настолько хорош в постели. Я считаю, что они могли бы просто нанять талантливого актера, который мог бы сыграть сцену и помнил бы свои реплики", — писала звезда.
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