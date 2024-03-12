Шэрон Стоун призналась, кто заставил ее заниматься любовью с коллегой-актером

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Голливудская актриса Шэрон Стоун впервые раскрыла имя продюсера, заставившего ее заняться интимом на съемочной площадке. Это произошло во время съемок фильма "Треска".

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса Шэрон Стоун призналась, кто обидел ее во время съемок фильма "Треска" в 1993 году. Продюсер Роберт Эванс заставил звезду заняться половым актом с актером Билли Болдвином (брат Алека Болдвина).

Впервые Шэрон Стоун рассказала миру эту историю в своих мемуарах в 2021 году, но тогда имен не называла. Сейчас решила открыть правду на подкасте Луи Теру.

"Они ожидали, что я принесу им еще один гигантский хит, и они дали мне разрешение на кастинг, дали мне все эти одобрения, но когда пришло время работы, они сказали мне, что это тщеславное соглашение, и я не могу получить моих одобрений. Потом они начали обвинять меня в собственных ошибках, хотя это они допустили ужасные ошибки в том, как нанимали режиссеров и актеров", — начала Стоун.

Фильм "Треска". Фото: стоп-кадр

Звезда вспомнила тот день, когда ее заставляли заняться интимом с коллегой, чтобы фильм выглядел лучше.

"Эванс позвал меня в свой кабинет. У него были очень низкие диваны 70-80 лет, так что я, по сути, сидела на полу. А он бегает по кабинету в солнцезащитных очках и объясняет мне, что он переспал с Эвой Гарднер, а я имею переспать с Билли Болдвином, потому что его игра станет лучше, а нам нужно было, чтобы Билли играл лучше, а с этим были большие проблемы, и если бы я могла переспать с Билли, то между нами возникла бы химия на экране, и если бы я просто занялась с ним сексом, то это спасло бы фильм, а настоящей проблемой фильма была я, потому что я была такой скованной и не похожей на настоящую актрису, которая могла бы просто тр*хнуть его и вернуть все на круги своя", — рассказала актриса.

Фильм "Треска". Фото: стоп-кадр

Стоун была в шоке от услышанного, ведь Эванс не прислушался к ее советам по выбору главного актера. Теперь же оказалось, что она должна "решать" ситуацию.

"Мне не нужно было тр*хаться с Майклом Дугласом. Майкл мог прийти на работу и знать, как попасть в цель, сыграть эту роль, отрепетировать и появиться на экране. А теперь я вдруг оказалась в бизнесе под названием"тра*хать людей", — поделилась звезда.

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Фильм "Треска". Фото: стоп-кадр

Шерон Стоун в своих мемуарах "Красота жить дважды" очень четко передала раздражение после этой позорной ситуации с продюсером.

"Зачем было брать на работу актера, который не смог сыграть целую сцену еще на пробах? Теперь вы думаете, что если я его тр*хну, он станет отличным актером? Никто не бывает настолько хорош в постели. Я считаю, что они могли бы просто нанять талантливого актера, который мог бы сыграть сцену и помнил бы свои реплики", — писала звезда.

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