Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Одессит Джиган в Дубае похвастался российским паспортом и проголосовал за Путина arrow

Одессит Джиган в Дубае похвастался российским паспортом и проголосовал за Путина

17 марта 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Одессит Джиган в Дубае похвастался российским паспортом и проголосовал за Путина
Рэпер Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Репер-одессит Джиган (Денис Устименко), долгое время молчавший о войне на Родине, наконец-то расставил все точки над "и". В день проведения выборов в России, артист похвастался российским паспортом и бюллетенем, в котором поставил "птичку" напротив кандидатуры Путина.

Соответствующие фотографии он разместил в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Джиган проголосовал на выборах президента РФ

Пока в его родной Одессе украинцы погибают под завалами от ракет, рэпер Джиган похвастался тем, что проголосовал на президентских выборах РФ за Путина.

Вот только голосовал рэпер не в России, а очень далеко от нее, в теплых Объединенных Арабских Эмиратах.

На фото, опубликованном рэпером, можно заметить, что он заполняет бюллетень с кандидатами в Главном консульстве РФ в Дубае.

Одессит Джиган в Дубае похвастался российским паспортом и проголосовал за Путина - фото 1
Одесский рэпер Джиган проголосовал за Путина. Фото: instagram.com/iamgeegun

Напомним, ранее мы писали о новых подробностях относительно планов предательницы Ани Лорак получить российское гражданство. Также мы рассказывали, что певица Любовь Успенская, которая родилась и долго жила в Киеве, променяла паспорт РФ на русский.

выборы
шоу-бизнес
путинисты
измена
российские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство