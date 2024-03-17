Одессит Джиган в Дубае похвастался российским паспортом и проголосовал за Путина

Рэпер Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun

Репер-одессит Джиган (Денис Устименко), долгое время молчавший о войне на Родине, наконец-то расставил все точки над "и". В день проведения выборов в России, артист похвастался российским паспортом и бюллетенем, в котором поставил "птичку" напротив кандидатуры Путина.

Соответствующие фотографии он разместил в социальной сети Instagram.

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Пока в его родной Одессе украинцы погибают под завалами от ракет, рэпер Джиган похвастался тем, что проголосовал на президентских выборах РФ за Путина.

Вот только голосовал рэпер не в России, а очень далеко от нее, в теплых Объединенных Арабских Эмиратах.

На фото, опубликованном рэпером, можно заметить, что он заполняет бюллетень с кандидатами в Главном консульстве РФ в Дубае.

Одесский рэпер Джиган проголосовал за Путина. Фото: instagram.com/iamgeegun

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