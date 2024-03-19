Вслед за Джиганом — одесситка Регина Тодоренко променяла родной дом на российский паспорт

Телеведущая Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Эксведущая "Орел и решка" Регина Тодоренко, родом из Одессы, предала свою Родину ради кровавых рублей. Благодаря браку с россиянином Владом Топаловым она получила гражданство РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Стало известно, что певица и ведущая Регина Тодоренко, которая родилась в Одессе, долгое время проживала и работала в Украине, выбрала для себя российское гражданство.

Она получила паспорт благодаря браку с российским певцом Владом Топаловым и длительному проживанию в стране-агрессоре.

Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Тодоренко зарегистрировала брак еще в 2018 году и после 5 лет пребывания в России подала документы на получение паспорта РФ.

Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Предательница теперь будет спонсировать убийства украинцев официально. Она зарегистрировала ФЛП в России и будет платить налоги, которые страна-агрессорка направит на закупку оружия против Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ Тодоренко не выразила поддержки своим землякам, а приняв российское гражданство, официально подтвердила статус предательницы.

Напомним, мы ранее писали, что рэпер Джиган похвастался российским паспортом и проголосовал за Путина. Также мы рассказывали, что певица Любовь Успенская, которая родилась и долго жила в Киеве, променяла паспорт США на русский.