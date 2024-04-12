Тіна Кароль заспівала з молодим артистом про шалене кохання — реакція мережі

Українська співачка Тіна Кароль у кліпі на нову пісню "Стерва". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і народна артистка Тіна Кароль презентувала нову композицію. Артистка заспівала разом з молодим виконавцем SHUMEI дуже сильну і драматичну пісню, за яку отримала велику кількість позитивних відгуків у мережі.

Фрагмент з кліпу Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль про нову пісню

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram народна артистка України Тіна Кароль оприлюднила фрагмент з кліпу на нову пісню з молодим виконавцем SHUMEI. Співачка прокоментувала нову композицію, зазначивши, що вона про кохання.

Тіна закликала слухати її дуетну пісню і порадила не сваритися зі своїми другими половинками.

"Пісня — це опора для мільйонів, а голос — емоційний зв’язок. Надійний магічний міст, що може об’єднати людину з магічною силою. Насолоджуйтесь пристрасним дуетом "Стерва". І не сваріться з коханими) Принаймні надовго", — написала в описі під відео Тіна Кароль.

Фрагмент з кліпу на нову пісню Тіни Кароль і SHUMEI. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нову пісню Тіни Кароль

Побачивши фрагмент з нового кліпу Тіни Кароль і SHUMEI, підписники співачки не пройшли повз і почали його коментувати.

Ст*рвозно сильна пісня з відео ще експресивніше звучить

Просто розірвала. Не очікувала я відчути такі емоції після перегляду цього відео, ще й під цю пісню

Вау, мурахи від слів, сильного дуету та акторів у кліпі, браво

Дякуємо за цю творчість, душа радіє від того, що у нас такі талановиті артисти, люди, пісні і дуети, це дуже цікаво! Давайте будувати нашу імперію !!!! Давайте згадувати все з 90 років і не тільки

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Перша дуетна пісня Тіни Кароль і SHUMEI

Українська співачка вирішила об’єднатися в дует з талановитим молодим артистом SHUMEI і створити неймовірно сильну пісню. Кліп на цю пісню за декілька годин набрав понад сім тисяч переглядів, а його зйомки були на залізничному вокзалі Львову.

У кліпі знявся актор і блогер Богдан Шелудяк і блогерка Юлія Свіжинська, які відтворили історію палкого кохання.

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