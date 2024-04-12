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Тина Кароль на вокзале спела о безумной любви

12 апреля 2024 16:33
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Тина Кароль спела с молодым артистом о безумной любви — реакция сети
Украинская певица Тина Кароль в клипе на новую песню "Стерва". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица и народная артистка Тина Кароль представила новую композицию. Артистка спела вместе с молодым исполнителем SHUMEI очень сильную и драматическую песню, за которую получила большое количество положительных отзывов в сети.

Фрагмент из клипа Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль о новой песне

На своей странице в социальной сети Instagram народная артистка Украины Тина Кароль обнародовала фрагмент из клипа на новую песню с молодым исполнителем SHUMEI. Певица прокомментировала новую композицию, отметив, что она о любви.

Тина призвала слушать ее дуэтную песню и посоветовала не ссориться со своими вторыми половинками.

"Песня — это опора для миллионов, а голос — эмоциональная связь. Надежный магический мост, который может объединить человека с магической силой. Наслаждайтесь страстным дуэтом "Стерва". И не ссорьтесь с любимыми) По крайней мере, надолго", — написала в описании под видео Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Фрагмент из клипа на новую песню Тины Кароль и SHUMEI. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новую песню Тины Кароль

Увидев фрагмент из нового клипа Тины Кароль и SHUMEI, подписчики певицы не прошли мимо и начали его комментировать.

  • Ст*рвозно сильная песня с видео еще экспрессивнее звучит
  • Просто разорвала. Не ожидала я испытать такие эмоции после просмотра этого видео, еще и под эту песню
  • Вау, мурашки от слов, сильного дуэта и актеров в клипе, браво
  • Спасибо за это творчество, душа радуется тому, что у нас такие талантливые артисты, люди, песни и дуэты, это очень интересно! Давайте строить нашу империю!!!! Давайте вспоминать все с 90 лет и не только
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Первая дуэтная песня Тины Кароль и SHUMEI

Украинская певица решила объединиться в дуэт с талантливым артистом SHUMEI и создать невероятно сильную песню. Клип на эту песню за несколько часов набрал более семи тысяч просмотров, а его съемки были на железнодорожном вокзале Львова.

В клипе снялся актер и блогер Богдан Шелудяк и блогер Юлия Свижинская, которые воссоздали историю страстной любви.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала загадочные кадры с Юлией Саниной.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль призналась, как она следит за фигурой.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Тина Кароль представила откровенную песню.

Тина Кароль
шоу-бизнес
украинские звезды
SHUMEI

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