Тина Кароль спела с молодым артистом о безумной любви — реакция сети

Тина Кароль на вокзале спела о безумной любви
Украинская певица и народная артистка Тина Кароль представила новую композицию. Артистка спела вместе с молодым исполнителем SHUMEI очень сильную и драматическую песню, за которую получила большое количество положительных отзывов в сети.
Фрагмент из клипа Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль о новой песне
На своей странице в социальной сети Instagram народная артистка Украины Тина Кароль обнародовала фрагмент из клипа на новую песню с молодым исполнителем SHUMEI. Певица прокомментировала новую композицию, отметив, что она о любви.
Тина призвала слушать ее дуэтную песню и посоветовала не ссориться со своими вторыми половинками.
"Песня — это опора для миллионов, а голос — эмоциональная связь. Надежный магический мост, который может объединить человека с магической силой. Наслаждайтесь страстным дуэтом "Стерва". И не ссорьтесь с любимыми) По крайней мере, надолго", — написала в описании под видео Тина Кароль.
Реакция сети на новую песню Тины Кароль
Увидев фрагмент из нового клипа Тины Кароль и SHUMEI, подписчики певицы не прошли мимо и начали его комментировать.
- Ст*рвозно сильная песня с видео еще экспрессивнее звучит
- Просто разорвала. Не ожидала я испытать такие эмоции после просмотра этого видео, еще и под эту песню
- Вау, мурашки от слов, сильного дуэта и актеров в клипе, браво
- Спасибо за это творчество, душа радуется тому, что у нас такие талантливые артисты, люди, песни и дуэты, это очень интересно! Давайте строить нашу империю!!!! Давайте вспоминать все с 90 лет и не только
Первая дуэтная песня Тины Кароль и SHUMEI
Украинская певица решила объединиться в дуэт с талантливым артистом SHUMEI и создать невероятно сильную песню. Клип на эту песню за несколько часов набрал более семи тысяч просмотров, а его съемки были на железнодорожном вокзале Львова.
В клипе снялся актер и блогер Богдан Шелудяк и блогер Юлия Свижинская, которые воссоздали историю страстной любви.
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