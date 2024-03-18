Таблоїди оприлюднили перше відео з Кейт Міддлтон після операції

Кадр з шопінгу Кейт Міддлтон та її чоловіка, принца Вільяма. Скриншот: YouTube/TMZ

Два місяці тому Кейт Міддлтон прооперували та з того часу вона не з’являлась на публіці. На тлі онкології короля Чарльза III до британської монархії прикута увага суспільства та медіа. З’явилась інформація, що принцесу Уельську бачили з чоловіком на фермерському ярмарку. Тепер з’явилось підтвердження цьому виходу.

Про це повідомляє таблоїд TMZ, який отримав відео.

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42-річна дружина принца Вільяма, який є першим в черзі на британський престол, з’явилась з ним за два кілометри від їхнього котеджу в Аделаїді, у Віндзорі. Відео датовано суботою, 16 березня. Попри прохання щодо конфіденційності від королівської родини, ролик все ж з’явився в мережі.

І за словами очевидців, і згідно з відео Кейт виглядала "щасливою, розслабленою та здоровою". Троє їхніх дітей не були з принцом та принцесою Уельськими. За інформацією таблоїдів 10-річний Джордж, восьмирічна Шарлотта та п'ятирічний Луї займались спортом.

Втім в коментарях під відео користувачі висловились скептично щодо виходу Кейт та Вільяма. Жодної заяви з цього приводу не зробила і королівська пресслужба.

Вони не схожі на самих себе.

Де їхня охорона?

Вони думають, що ми тупі, чи що? Це не вона.

Вона ніколи не одягне такі шкарпетки з легінсами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сторінку принца Гаррі видалили з сайту королівської родини. Також ми розповідали, що у посольстві Великої Британії прокоментували чутки про смерть Чарльза III.