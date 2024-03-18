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У Посольстві Британії прокоментували чутки про смерть Чарльза ІІІ

18 березня 2024 17:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
У Посольстві Британії прокоментували чутки про смерть Чарльза ІІІ
Король Чарльз III. Фото: REUTERS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сьогодні, 18 березня, у медіа розлетілась новина про смерть британського короля Чарльза ІІІ, який хворіє на рак. Посольство Великої Британії спростувало цю інформацію.

Про це повідомило британське дипломатичне представництво у соцмережі Twitter.

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Новина про смерть короля Чарльза ІІІ виявилася фейком

У соціальних мережах та медіа поширилась інформація про смерть 75-річного короля Чарльза ІІІ, у якого виявили невідому форму онкології. Телеграм-каналами розлетівся скриншот з начебто офіційним повідомленням та гербом королівської родини.

Посольство Великобританії в Україні спростувало цю новину.

"Хочемо повідомити, що новина про смерть Короля Чарльза ІІІ є фейком", — йдеться у повідомленні.

У Посольстві Британії прокоментували чутки про смерть Чарльза ІІІ - фото 1
Посольство Великої Британії спростувало смерть короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com 

Про смерть короля повідомляють тільки офіційні джерела британської родини. Така новина повинна бути опублікованою на сайті The Royal Family та на офіційних сторінках королівської родини у соціальних мережах.

Нагадаємо, ми писали, хто може очолити британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.

Великобританія
смерть
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