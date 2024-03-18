У Посольстві Британії прокоментували чутки про смерть Чарльза ІІІ
Сьогодні, 18 березня, у медіа розлетілась новина про смерть британського короля Чарльза ІІІ, який хворіє на рак. Посольство Великої Британії спростувало цю інформацію.
Про це повідомило британське дипломатичне представництво у соцмережі Twitter.
Новина про смерть короля Чарльза ІІІ виявилася фейком
У соціальних мережах та медіа поширилась інформація про смерть 75-річного короля Чарльза ІІІ, у якого виявили невідому форму онкології. Телеграм-каналами розлетівся скриншот з начебто офіційним повідомленням та гербом королівської родини.
Посольство Великобританії в Україні спростувало цю новину.
"Хочемо повідомити, що новина про смерть Короля Чарльза ІІІ є фейком", — йдеться у повідомленні.
Про смерть короля повідомляють тільки офіційні джерела британської родини. Така новина повинна бути опублікованою на сайті The Royal Family та на офіційних сторінках королівської родини у соціальних мережах.
Нагадаємо, ми писали, хто може очолити британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.
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