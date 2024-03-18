Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Хто очолить британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ arrow

Хто очолить британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ

18 березня 2024 16:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Хто очолить британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ
Король Чарльз III. Фото: REUTERS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У 75-річного короля Великої Британії Чарльза III виявили важку хворобу і зараз він проходить лікування від поки що невідомого типу раку. У випадку його смерті, правління перейде по лінії успадкування.

Новини.LIVE  розкажуть, хто очолить британський престол після смерті короля Чарльза III.

Читайте також:

Список претендентів на британський трон після смерті короля Чарльза III

Принц Вільям, принц Уельський 

Старший син короля Чарльза ІІІ і Діани, принцеси Уельської, принц Вільям зараз є першим у черзі на престол. 

Хто очолить британський престол, якщо підтвердяться чутки про смерть Чарльза ІІІ - фото 1
Принц Вільям разом із дружиною принцесою Уельською Кейт Міддлтон. Фото: SAMIR HUSSEIN/WIREIMAGE

Після сходження на престол короля Чарльза III Вільям успадкував титули принца Уельського і герцога Корнуольського та Кембриджського, а його дружина Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською і герцогинею Корнуольською та Кембриджською.

Принц Уельський Джордж

Старший син Вільяма і Кейт, принц Джордж Уельський, є другим у черзі на престол.

Хто очолить британський престол, якщо підтвердяться чутки про смерть Чарльза ІІІ - фото 2
Принц Уельський Джордж. Фото: MILLIE PILKINGTON/KENSINGTON PALACE/PA WIRE

Він народився 22 липня 2013 року та зараз йому десять років.

Принцеса Уельська Шарлотта

Принцеса Уельська Шарлотта друга дитина і єдина донька Вільяма і Кейт.

Хто очолить британський престол, якщо підтвердяться чутки про смерть Чарльза ІІІ - фото 3
Принцеса Уельська Шарлотта. Фото: www.royal.uk

У свої вісім років вона є третьою в черзі на британський престол.

Принц Луї Уельський

Принц Луї Уельський — наймолодша дитина Вільяма і Кейт.

Хто очолить британський престол, якщо підтвердяться чутки про смерть Чарльза ІІІ - фото 4
Принц Луї Уельський. Фото: OE GIDDENS

П'ятирічний хлопчик є четвертим у черзі на престол.

Принц Гаррі, герцог Сассекський

Він є п'ятим у черзі на престол. Герцог Сассекський та його дружина Меган Маркл пішли у відставку з престижних королівських посад у 2020 році, після чого змінили своє життя і переїхали до Лос-Анджелеса.

Нещодавно він зізнався про те, що розглядає для себе можливість отримати американське громадянство, а тому навряд чи погодиться очолювати британський престол навіть тоді, коли в нього з'явиться така можливість. 

Нагадаємо, фото принцеси Уельської Кейт Міддлтон потрапило у скандал. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.

принц Гаррі
діти
Кейт Міддлтон
принц Вільям
король Чарльз ІІІ
королівська родина
спадок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися