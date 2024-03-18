Хто очолить британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ
У 75-річного короля Великої Британії Чарльза III виявили важку хворобу і зараз він проходить лікування від поки що невідомого типу раку. У випадку його смерті, правління перейде по лінії успадкування.
Новини.LIVE розкажуть, хто очолить британський престол після смерті короля Чарльза III.
Список претендентів на британський трон після смерті короля Чарльза III
Принц Вільям, принц Уельський
Старший син короля Чарльза ІІІ і Діани, принцеси Уельської, принц Вільям зараз є першим у черзі на престол.
Після сходження на престол короля Чарльза III Вільям успадкував титули принца Уельського і герцога Корнуольського та Кембриджського, а його дружина Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською і герцогинею Корнуольською та Кембриджською.
Принц Уельський Джордж
Старший син Вільяма і Кейт, принц Джордж Уельський, є другим у черзі на престол.
Він народився 22 липня 2013 року та зараз йому десять років.
Принцеса Уельська Шарлотта
Принцеса Уельська Шарлотта друга дитина і єдина донька Вільяма і Кейт.
У свої вісім років вона є третьою в черзі на британський престол.
Принц Луї Уельський
Принц Луї Уельський — наймолодша дитина Вільяма і Кейт.
П'ятирічний хлопчик є четвертим у черзі на престол.
Принц Гаррі, герцог Сассекський
Він є п'ятим у черзі на престол. Герцог Сассекський та його дружина Меган Маркл пішли у відставку з престижних королівських посад у 2020 році, після чого змінили своє життя і переїхали до Лос-Анджелеса.
Нещодавно він зізнався про те, що розглядає для себе можливість отримати американське громадянство, а тому навряд чи погодиться очолювати британський престол навіть тоді, коли в нього з'явиться така можливість.
Нагадаємо, фото принцеси Уельської Кейт Міддлтон потрапило у скандал. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.
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