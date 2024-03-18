Хто очолить британський престол у разі смерті Чарльза ІІІ

Король Чарльз III. Фото: REUTERS

У 75-річного короля Великої Британії Чарльза III виявили важку хворобу і зараз він проходить лікування від поки що невідомого типу раку. У випадку його смерті, правління перейде по лінії успадкування.

Новини.LIVE розкажуть, хто очолить британський престол після смерті короля Чарльза III.

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Принц Вільям, принц Уельський

Старший син короля Чарльза ІІІ і Діани, принцеси Уельської, принц Вільям зараз є першим у черзі на престол.

Принц Вільям разом із дружиною принцесою Уельською Кейт Міддлтон. Фото: SAMIR HUSSEIN/WIREIMAGE

Після сходження на престол короля Чарльза III Вільям успадкував титули принца Уельського і герцога Корнуольського та Кембриджського, а його дружина Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською і герцогинею Корнуольською та Кембриджською.

Принц Уельський Джордж

Старший син Вільяма і Кейт, принц Джордж Уельський, є другим у черзі на престол.

Принц Уельський Джордж. Фото: MILLIE PILKINGTON/KENSINGTON PALACE/PA WIRE

Він народився 22 липня 2013 року та зараз йому десять років.

Принцеса Уельська Шарлотта

Принцеса Уельська Шарлотта друга дитина і єдина донька Вільяма і Кейт.

Принцеса Уельська Шарлотта. Фото: www.royal.uk

У свої вісім років вона є третьою в черзі на британський престол.

Принц Луї Уельський

Принц Луї Уельський — наймолодша дитина Вільяма і Кейт.

Принц Луї Уельський. Фото: OE GIDDENS

П'ятирічний хлопчик є четвертим у черзі на престол.

Принц Гаррі, герцог Сассекський

Він є п'ятим у черзі на престол. Герцог Сассекський та його дружина Меган Маркл пішли у відставку з престижних королівських посад у 2020 році, після чого змінили своє життя і переїхали до Лос-Анджелеса.

Нещодавно він зізнався про те, що розглядає для себе можливість отримати американське громадянство, а тому навряд чи погодиться очолювати британський престол навіть тоді, коли в нього з'явиться така можливість.

Нагадаємо, фото принцеси Уельської Кейт Міддлтон потрапило у скандал. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.