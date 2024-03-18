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Кто возглавит британский престол в случае смерти Чарльза ІІІ

18 марта 2024 16:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кто возглавит британский престол в случае смерти Чарльза ІІІ
Король Чарльз III. Фото: REUTERS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У 75-летнего короля Великобритании Чарльза III обнаружили тяжелую болезнь и сейчас он проходит лечение от пока неизвестного типа рака. В случае его смерти правление перейдет по линии наследования.

Новини.LIVE расскажут, кто возглавит британский престол после смерти короля Чарльза III.

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Принц Уильям, принц Уэльский

Старший сын короля Чарльза ІІІ и Дианы, принцессы Уэльской, принц Уильям   сейчас первый в очереди на престол.

Кто возглавит британский престол, если подтвердятся слухи о смерти Чарльза ІІІ - фото 1
Принц Уильям вместе с супругой принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Фото: SAMIR HUSSEIN/WIREIMAGE

После восшествия на престол короля Чарльза III Уильям унаследовал титулы принца Уэльского и герцога Корнуольского и Кембриджского, а его жена Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской и герцогиней Корнуольской и Кембриджской.

Принц Уэльский Джордж

Старший сын Уильяма и Кейт, принц Джордж Уэльский, второй в очереди на престол.

Кто возглавит британский престол, если подтвердятся слухи о смерти Чарльза ІІІ - фото 2
Принц Уэльский Джордж. Фото: MILLIE PILKINGTON/KENSINGTON PALACE/PA WIRE

Он родился 22 июля 2013 и сейчас ему десять лет.

Принцесса Уэльская Шарлотта

Принцесса Уэльская Шарлотта – второй ребенок и единственная дочь Уильяма и Кейт.

Кто возглавит британский престол, если подтвердятся слухи о смерти Чарльза ІІІ - фото 3
Принцесса Уэльская Шарлотта. Фото: www.royal.uk

В свои восемь лет она третья в очереди на британский престол.

Принц Луи Уэльский

Принц Луи Уэльский – самый молодой ребенок Уильяма и Кейт.

Кто возглавит британский престол, если подтвердятся слухи о смерти Чарльза ІІІ - фото 4
Принц Луи Уэльский. Фото: OE GIDDENS

Пятилетний мальчик четвертый в очереди на престол.

Принц Гарри, герцог Сассекский

Он пятый в очереди на престол. Герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл ушли в отставку с престижных королевских должностей в 2020 году, после чего изменили свою жизнь и переехали в Лос-Анджелес.

Недавно он признался, что рассматривает для себя возможность получить американское гражданство, а потому вряд ли согласится возглавлять британский престол даже тогда, когда у него появится такая возможность.

Напомним, фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон попало в скандал. Также мы писали, что жену принца Уильяма заметили после операции.

принц Гарри
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Кейт Миддлтон
принц Уильям
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