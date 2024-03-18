Кто возглавит британский престол в случае смерти Чарльза ІІІ
У 75-летнего короля Великобритании Чарльза III обнаружили тяжелую болезнь и сейчас он проходит лечение от пока неизвестного типа рака. В случае его смерти правление перейдет по линии наследования.
Новини.LIVE расскажут, кто возглавит британский престол после смерти короля Чарльза III.
Список претендентов на британский трон после смерти короля Чарльза III
Принц Уильям, принц Уэльский
Старший сын короля Чарльза ІІІ и Дианы, принцессы Уэльской, принц Уильям сейчас первый в очереди на престол.
После восшествия на престол короля Чарльза III Уильям унаследовал титулы принца Уэльского и герцога Корнуольского и Кембриджского, а его жена Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской и герцогиней Корнуольской и Кембриджской.
Принц Уэльский Джордж
Старший сын Уильяма и Кейт, принц Джордж Уэльский, второй в очереди на престол.
Он родился 22 июля 2013 и сейчас ему десять лет.
Принцесса Уэльская Шарлотта
Принцесса Уэльская Шарлотта – второй ребенок и единственная дочь Уильяма и Кейт.
В свои восемь лет она третья в очереди на британский престол.
Принц Луи Уэльский
Принц Луи Уэльский – самый молодой ребенок Уильяма и Кейт.
Пятилетний мальчик четвертый в очереди на престол.
Принц Гарри, герцог Сассекский
Он пятый в очереди на престол. Герцог Сассекский и его супруга Меган Маркл ушли в отставку с престижных королевских должностей в 2020 году, после чего изменили свою жизнь и переехали в Лос-Анджелес.
Недавно он признался, что рассматривает для себя возможность получить американское гражданство, а потому вряд ли согласится возглавлять британский престол даже тогда, когда у него появится такая возможность.
Напомним, фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон попало в скандал. Также мы писали, что жену принца Уильяма заметили после операции.
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