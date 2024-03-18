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В Посольстве Британии прокомментировали слухи о смерти Чарльза ІІІ

18 марта 2024 17:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В Посольстве Британии прокомментировали слухи о смерти Чарльза ІІІ
Король Чарльз III. Фото: REUTERS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сегодня, 18 марта, в медиа разлетелась новость о смерти британского короля Чарльза III, который болеет раком. Посольство Великобритании опровергло эту информацию.

Об этом сообщило британское дипломатическое представительство в соцсети Twitter.

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Новость о смерти короля Чарльза ІІІ оказалась фейком

В социальных сетях и медиа распространилась информация о смерти 75-летнего короля Чарльза ІІІ, у которого обнаружили неизвестную форму онкологии. Телеграмм-каналами разлетелся скриншот с официальным сообщением и гербом королевской семьи.

Посольство Великобритании в Украине опровергло эту новость.

"Хотим сообщить, что новость о смерти Короля Чарльза ІІІ является фейком", — говорится в сообщении.

В Посольстве Британии прокомментировали слухи о смерти Чарльза ІІІ - фото 1
Посольство Великобритании опровергло смерть короля Чарльза ІІІ. Фото: twitter.com

О смерти короля сообщают только официальные источники британской семьи. Такая новость должна быть опубликована на сайте The Royal Family и на официальных страницах королевской семьи в социальных сетях.

Напомним, мы писали, кто может возглавить британский престол в случае смерти Чарльза ІІІ. Также мы писали, что жену принца Уильяма заметили после операции.

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