Таблоиды обнародовали первое видео с Кейт Миддлтон после операции
Два месяца назад Кейт Миддлтон прооперировали, и с тех пор она не появлялась на публике. На фоне онкологии короля Чарльза III к британской монархии приковано внимание общества и медиа. Появилась информация, что принцессу Уэльскую видели с мужем на фермерской ярмарке. Теперь появилось подтверждение этому выходу.
Об этом сообщает таблоид TMZ, получивший видео.
Первое появление Кейт Миддлтон на публике
42-летняя жена принца Уильяма, который является первым в очереди на британский престол, появилась с ним в двух километрах от их коттеджа в Аделаиде, в Виндзоре. Видео датировано субботой, 16 марта. Несмотря на просьбу о конфиденциальности от королевской семьи, ролик все же появился в сети.
И по словам очевидцев, и согласно видео Кейт выглядела "счастливой, расслабленной и здоровой". Трое их детей не были с принцем и принцессой Уэльской. По информации таблоидов 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи занимались спортом.
Впрочем, в комментариях под видео пользователи высказались скептически по поводу выхода Кейт и Уильяма. Никакого заявления на этот счет не сделала и королевская пресс-служба.
- Они не похожи на самих себя.
- Где их охрана?
- Они думают, что мы тупые, что ли? Это не она.
- Она никогда не наденет такие носки с леггинсами.
Напомним, ранее мы писали, что страницу принца Гарри удалили с сайта королевской семьи. Также мы рассказывали, что в посольстве Великобритании прокомментировали слухи о смерти Чарльза III.
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