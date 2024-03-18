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Таблоиды обнародовали первое видео с Кейт Миддлтон после операции

18 марта 2024 23:36
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Таблоиды обнародовали первое видео с Кейт Миддлтон после операции
Кадр с шопинга Кейт Миддлтон и ее мужа, принца Уильяма. Скриншот: YouTube/TMZ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Два месяца назад Кейт Миддлтон прооперировали, и с тех пор она не появлялась на публике. На фоне онкологии короля Чарльза III к британской монархии приковано внимание общества и медиа. Появилась информация, что принцессу Уэльскую видели с мужем на фермерской ярмарке. Теперь появилось подтверждение этому выходу.

Об этом сообщает таблоид TMZ, получивший видео.

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42-летняя жена принца Уильяма, который является первым в очереди на британский престол, появилась с ним в двух километрах от их коттеджа в Аделаиде, в Виндзоре. Видео датировано субботой, 16 марта. Несмотря на просьбу о конфиденциальности от королевской семьи, ролик все же появился в сети.

И по словам очевидцев, и согласно видео Кейт выглядела "счастливой, расслабленной и здоровой". Трое их детей не были с принцем и принцессой Уэльской. По информации таблоидов 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи занимались спортом.

Впрочем, в комментариях под видео пользователи высказались скептически по поводу выхода Кейт и Уильяма. Никакого заявления на этот счет не сделала и королевская пресс-служба.

  • Они не похожи на самих себя.
  • Где их охрана?
  • Они думают, что мы тупые, что ли? Это не она.
  • Она никогда не наденет такие носки с леггинсами.

Напомним, ранее мы писали, что страницу принца Гарри удалили с сайта королевской семьи. Также мы рассказывали, что в посольстве Великобритании прокомментировали слухи о смерти Чарльза III.

принц Гарри
Кейт Миддлтон
видео
королевская семья
Великобритания

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