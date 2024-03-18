Сторінку принца Гаррі видалили з сайту королівської родини
Напередодні принц Гаррі та Меган Маркл запустили новий власний сайт, назва якого походять від їхніх титулів — Сассекські. Експерти запевняли, що це може спровокувати новий конфлікт із королівською родиною. І як результат — сторінки молодшого сина Чарльза III та його дружини зникли з сайту Royal UK.
Про це повідомляє видання Hello.
Персональної сторінки Гаррі не має на сайті родини
До цього на офіційному вебсайті королівської сім'ї були окремі сторінки герцога та герцогині Сассекських. Нещодавно їх понизили в списку найближчих родичів. Нижче був лише другий син Єлизавети II, Ендрю, герцог Йоркський. Його ім’я й досі асоціюється з гучними скандалами про домагання неповнолітніх.
Тепер же сторінки принца Гаррі та Меган Маркл зникли з сайту. Замість них з’явився спільний профайл зіркової пари, яка склала з себе виконання королівських обов’язків на початку 2020 року та переїхала спочатку до Канади, а потім до США. Новостворену сторінку опустили нижче навіть скандального принца Ендрю.
Втім, на самій сторінці детально описана діяльність як Меган Маркл, так і принца Гаррі. Останній суттєво зіпсував стосунки з родичами після публікації своїх мемуарів "Запасний", які вийшли на початку минулого року.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у посольстві Великої Британії прокоментували чутки про смерть Чарльза III. Також ми розповідали, хто очолить британський престол у разі смерті монарха Сполученого Королівства.
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