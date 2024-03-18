Сторінку принца Гаррі видалили з сайту королівської родини

Молодший син короля Чарльза III, принц Гаррі. Фото: Instagram/princeharryofengland

Напередодні принц Гаррі та Меган Маркл запустили новий власний сайт, назва якого походять від їхніх титулів — Сассекські. Експерти запевняли, що це може спровокувати новий конфлікт із королівською родиною. І як результат — сторінки молодшого сина Чарльза III та його дружини зникли з сайту Royal UK.

Про це повідомляє видання Hello.

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Персональної сторінки Гаррі не має на сайті родини

До цього на офіційному вебсайті королівської сім'ї були окремі сторінки герцога та герцогині Сассекських. Нещодавно їх понизили в списку найближчих родичів. Нижче був лише другий син Єлизавети II, Ендрю, герцог Йоркський. Його ім’я й досі асоціюється з гучними скандалами про домагання неповнолітніх.

Тепер же сторінки принца Гаррі та Меган Маркл зникли з сайту. Замість них з’явився спільний профайл зіркової пари, яка склала з себе виконання королівських обов’язків на початку 2020 року та переїхала спочатку до Канади, а потім до США. Новостворену сторінку опустили нижче навіть скандального принца Ендрю.

Зміни на сайті королівської родини. Скриншоти: Royal UK

Втім, на самій сторінці детально описана діяльність як Меган Маркл, так і принца Гаррі. Останній суттєво зіпсував стосунки з родичами після публікації своїх мемуарів "Запасний", які вийшли на початку минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у посольстві Великої Британії прокоментували чутки про смерть Чарльза III. Також ми розповідали, хто очолить британський престол у разі смерті монарха Сполученого Королівства.