Страницу принца Гарри удалили с сайта королевской семьи

Младший сын короля Чарльза III, принц Гарри. Фото: Instagram/princeharryofengland

Накануне принц Гарри и Меган Маркл запустили новый собственный сайт, название которого происходит от их титулов — Сассекские. Эксперты уверяли, что это может спровоцировать новый конфликт с королевской семьей. И как результат — страницы младшего сына Чарльза III и его супруги исчезли с сайта Royal UK.

Об этом сообщает издание Hello.

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Персональной страницы Гарри нет на сайте семьи

До этого на официальном сайте королевской семьи были отдельные страницы герцога и герцогини Сассекских. Недавно их понизили в списке ближайших родственников. Ниже был только второй сын Елизаветы II, Эндрю, герцог Йоркский. Его имя до сих пор ассоциируется с громкими скандалами о притязаниях несовершеннолетних.

Теперь страницы принца Гарри и Меган Маркл исчезли с сайта. Вместо них появился общий профайл звездной пары, которая сняла с себя исполнение королевских обязанностей в начале 2020 года и переехала сначала в Канаду, а затем в США. Новую страницу опустили даже ниже скандального принца Эндрю.

Изменения на сайте королевской семьи. Скриншоты: Royal UK

Впрочем, на самой странице подробно описана деятельность как Меган Маркл, так и принца Гарри. Последний существенно испортил отношения с родственниками после публикации своих мемуаров "Запасной", вышедших в начале прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что в посольстве Великобритании прокомментировали слухи о смерти Чарльза III. Также мы рассказывали, кто возглавит британский престол после смерти монарха Соединенного Королевства.