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Страницу принца Гарри удалили с сайта королевской семьи

18 марта 2024 22:15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Страницу принца Гарри удалили с сайта королевской семьи
Младший сын короля Чарльза III, принц Гарри. Фото: Instagram/princeharryofengland
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне принц Гарри и Меган Маркл запустили новый собственный сайт, название которого происходит от их титулов — Сассекские. Эксперты уверяли, что это может спровоцировать новый конфликт с королевской семьей. И как результат — страницы младшего сына Чарльза III и его супруги исчезли с сайта Royal UK.

Об этом сообщает издание Hello.

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До этого на официальном сайте королевской семьи были отдельные страницы герцога и герцогини Сассекских. Недавно их понизили в списке ближайших родственников. Ниже был только второй сын Елизаветы II, Эндрю, герцог Йоркский. Его имя до сих пор ассоциируется с громкими скандалами о притязаниях несовершеннолетних.

Теперь страницы принца Гарри и Меган Маркл исчезли с сайта. Вместо них появился общий профайл звездной пары, которая сняла с себя исполнение королевских обязанностей в начале 2020 года и переехала сначала в Канаду, а затем в США. Новую страницу опустили даже ниже скандального принца Эндрю.

Страницу принца Гарри удалили с сайта королевской семьи - фото 1
Изменения на сайте королевской семьи. Скриншоты: Royal UK

Впрочем, на самой странице подробно описана деятельность как Меган Маркл, так и принца Гарри. Последний существенно испортил отношения с родственниками после публикации своих мемуаров "Запасной", вышедших в начале прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что в посольстве Великобритании прокомментировали слухи о смерти Чарльза III. Также мы рассказывали, кто возглавит британский престол после смерти монарха Соединенного Королевства.

принц Гарри
Меган Маркл
королевская семья
Великобритания

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