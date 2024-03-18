Кейт Міддлтон вперше помітили після таємничого зникнення

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон була помічена "щасливою, здоровою та розслабленою під час відвідування місцевого фермерського магазину на вихідних". Це стало першим випадком, коли її побачили на вулиці після планової операції на черевній порожнині.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт і Вільяма бачили в одному з їхніх улюблених місць, приблизно за два кілометри від їхнього котеджу в Аделаїді, у Віндзорі. Подружжя спостерігало, як їхні троє дітей — 10-річний Джордж, восьмирічна Шарлотта та п'ятирічний Луї — займаються спортом.

Кейт вийшла на публіку після того, як стало відомо, що британська громадськість дедалі більше хвилюється про здоров’я принцеси.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Свідок, який бачив пару, сказав: "Після всіх чуток, які ходили, я був приголомшений, побачивши їх там. Кейт ходила з Вільямом за покупками, виглядала щасливою та була чудовій фізичній формі. Дітей не було з ними, але це хороший знак, що вона була достатньо здорова, щоб ходити в магазин".

Жодних фотографій пари не було зроблено — дотримуючись їхнього прохання щодо конфіденційності. Очікується, що принцеса, яка востаннє була в Сандрінгемі на Різдво, повернеться до громадських обов’язків після 17 квітня, коли її діти повернуться до школи Ламбрук після Великодніх свят.

Проте є припущення, що тепер Кейт може повернутися раніше, і її навіть можуть побачити під час щорічної Великодньої Утрені в каплиці Святого Георгія в маєтку Віндзор. Як повідомляє Telegraph, принцеса не виключає можливості повернутися до публіки у Великодню неділю та може приєднатися до своєї родини на традиційній прогулянці.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон потрапила у скандал. А пізніше дружина принца Вільяма вибачилася за свій вчинок.