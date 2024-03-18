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Кейт Миддлтон впервые была замечена после таинственного исчезновения

18 марта 2024 07:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кейт Миддлтон впервые был замечен после таинственного исчезновения
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон была замечена "счастливой, здоровой и расслабленной во время посещения местного фермерского магазина в выходные". Это стало первым случаем, когда ее увидели на улице после плановой операции на брюшной полости.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт и Уильяма видели в одном из их любимых мест, примерно в двух километрах от их котеджа в Аделаиде, в Виндзоре. Супруги наблюдали, как их трое детей — 10-летний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи — занимаются спортом.

Кейт вышла на публику после того, как стало известно, что британская общественность все больше беспокоится о здоровье принцессы.

 

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Свидетель, который видел пару, сказал: "После всех слухов я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила с Уильямом за покупками, выглядела счастливой и была в великолепной физической форме. Детей не было с ними, но это хороший знак, что она была достаточно здорова, чтобы ходить в магазин".

Никаких фотографий пары не было сделано — следуя их просьбе о конфиденциальности. Ожидается, что принцесса, которая в последний раз была в Сандрингеме на Рождество, вернется к общественным обязанностям после 17 апреля, когда ее дети вернутся в школу Ламбрук после Пасхальных праздников.

Однако есть предположение, что теперь Кейт может вернуться раньше, и ее даже могут увидеть во время ежегодной Пасхальной Утрени в часовне Святого Георгия в имении Виндзор. Как сообщает Telegraph, принцесса не исключает возможности вернуться к публике в Пасхальное воскресенье и может присоединиться к своей семье на традиционной прогулке.

Напомним, Кейт Миддлтон попала в скандал. А позже супруга принца Уильяма принесла извинения за свой поступок.

скандал
Кейт Миддлтон
принц Уильям
королевская семья

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